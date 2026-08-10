應佳妤成立競總 藍營黨政大咖致意 地方人士：軍系票成關鍵

台北市中正萬華議員參選人應佳妤今競選辦公室成立，雖然為無黨籍身份，但藍營黨政人士致贈花籃，多次代表新黨參選中正萬華的張榮法出席更喊出，要讓國民黨加入活水。地方人士分析，對於同為軍系的張延廷出線，藍營選戰中，軍系票恐是這次關鍵。

中正萬華北市議員共有8席，國民黨為4席、民進黨3席、無黨籍1席。不過，國民黨籍的應曉薇涉入京華城案，遭法院宣判褫奪公權，因此這屆無法參選，然而女兒應佳妤來不及參與藍營黨內初選，只能掛無黨籍，而藍營則是由張延廷出線。

應佳妤競選辦公室成立，現場有不少藍營黨政人士致贈花籃，立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱等也致贈高票當選，不過，台北市長蔣萬安花籃賀詞則是巧妙以圓滿成功避開選舉議題。另外，活動現場則是媽媽應曉薇到場，包含前衛生署長楊志良、多次代表新黨參選中正萬華的張榮法，以及先前參加國民黨初選的周世雄都到場。

張榮法表示，雖然自己落選，但是有選民服務都是找應曉薇服務處幫忙，應佳妤也都會有熱誠、耐心傾聽並解決問題。他有感而發，民進黨在中正萬華一直有新血加入，就連吳沛憶也當上立委，反觀國民黨都是些老骨頭，雖然不是要大家不支持現任議員，但仍希望把一些票投給應佳妤。

應佳妤說，媽媽經常帶著她到各地奔波，從小就知道民代不是要在鎂光燈下，而是要站在第一線替選民服務，她也是從小在中正萬華長大，即便到了國外唸書、路走多遠還是放不下台灣，有著很深厚的連結。

她也說，中正萬華的長輩族群偏高，但也有很多年輕人移居，她希望自己年輕的力量和想法，將這樣的斷層連接起來，這也是民代要做的事情。

針對中正萬華藍白詭譎的選情，地方人士表示，張延廷出身空軍中將退役，應曉薇、鍾小平各自也有黃復興票，紛紛主打老兵，「目前也有傳出張延廷和應佳妤瓜分軍系的票源。」藍營在這場選戰中，會以軍系的票為關鍵。

市議員應曉薇也到場。記者邱書昱／攝影