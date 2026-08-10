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影／號稱「原民媳婦」卻沒留住原民館 李四川：蘇巧慧應講清楚

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
國民黨新北市市長參選人李四川（中），上午在新北市議會議長蔣根煌（左）、市議員蔡健棠（右）等人陪同出席「新莊川友會成立大會」，對國立原住民族博物館的選址，原落腳三鶯的原住民博物館改到高雄，李四川表示，號稱是原民媳婦的蘇巧慧，她爸爸也當過行政院的院長，為什麼不幫新北來討個公道。記者黃義書／攝影
國民黨新北市市長參選人李四川（中），上午在新北市議會議長蔣根煌（左）、市議員蔡健棠（右）等人陪同出席「新莊川友會成立大會」，對國立原住民族博物館的選址，原落腳三鶯的原住民博物館改到高雄，李四川表示，號稱是原民媳婦的蘇巧慧，她爸爸也當過行政院的院長，為什麼不幫新北來討個公道。記者黃義書／攝影

國民黨新北市市長參選人李四川，上午在新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡健棠、民眾黨市議員陳世軒及黨籍市議員參選人及當地里長等陪同出席「新莊川友會成立大會」，進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。

2026九合一選舉

國民黨近來密集砲轟原落腳三鶯的原住民博物館改到高雄，指國立原住民族博物館選址，原在2015年選定新北三鶯地區，行政院並於2016年2月17日核定「國立原住民族博物館興建先期推動計畫」。新北市府當時規畫與新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館等文化設施串聯，形成三鶯地區博物館聚落。但政黨輪替後重新選址，2017年改由高雄澄清湖出線。

黨籍新北市議員因此舉行辦記者會批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧。對此李四川受訪時表示，「原住民博物館 」2015年已經核定在新北的三鶯地區。民進黨上台以後，就把它改到高雄。蘇巧慧曾講說這個是鬧劇，但是最近她又講三鶯地區已經有美術館，所以黨團的議員才要問她，應該講清楚。

李四川接著表示，中間隔了這麼多年，而且蘇巧慧也號稱是原民的媳婦，她爸爸也當過行政院的院長，為什麼不幫新北來討個公道。李四川表示，國立原民館是不是按照原來選定的三鶯地區把它做新建，要求蘇巧慧有必要好好的說清楚。

國民黨新北市市長參選人李四川，上午出席「新莊川友會成立大會」，進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影
國民黨新北市市長參選人李四川，上午出席「新莊川友會成立大會」，進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影

國民黨新北市市長參選人李四川（中），上午在新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡健棠、民眾黨市議員陳世軒及黨籍市議員參選人及當地里長等，陪同出席「新莊川友會成立大會」，進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影
國民黨新北市市長參選人李四川（中），上午在新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡健棠、民眾黨市議員陳世軒及黨籍市議員參選人及當地里長等，陪同出席「新莊川友會成立大會」，進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影

李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 原住民族

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