沈伯洋嗆愛說謊 蔣萬安：民進黨從疫苗到毒油案都是黑箱

台北市長蔣萬安上午出席「南港區東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，受訪回應民進黨北市長參選人沈伯洋稱蔣告別清新的「馬英九模式」，走向只想大位的「黃國昌模式」，蔣萬安表示，基層人民反映的不管是當年「政府擋疫苗」，到這次毒油爆發處理態度，人民最受不了的是「民進黨已執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。」

台北市長蔣萬安上午出席「南港區東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，受訪回應民進黨北市長參選人沈伯洋稱蔣告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」，他表示走基層人民反映的不管是當年「政府擋疫苗」，到這次毒油爆發處理態度，人民最受不了的是「民進黨已執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午出席「南港區東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，受訪回應民進黨北市長參選人沈伯洋稱蔣告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」，他表示走基層人民反映的不管是當年「政府擋疫苗」，到這次毒油爆發處理態度，人民最受不了的是「民進黨已執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。」記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午出席「南港區東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，受訪回應民進黨北市長參選人沈伯洋稱蔣告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」，他表示走基層人民反映的不管是當年「政府擋疫苗」，到這次毒油爆發處理態度，人民最受不了的是「民進黨已執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。」記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「南港區東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，受訪回應民進黨北市長參選人沈伯洋稱蔣告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」，他表示走基層人民反映的不管是當年「政府擋疫苗」，到這次毒油爆發處理態度，人民最受不了的是「民進黨已執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。」記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「南港區東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，受訪回應民進黨北市長參選人沈伯洋稱蔣告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」，他表示走基層人民反映的不管是當年「政府擋疫苗」，到這次毒油爆發處理態度，人民最受不了的是「民進黨已執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。」記者曾吉松／攝影