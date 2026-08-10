原民博物館選址再掀戰火 李四川點名蘇巧慧：為何沒替新北討公道

國立原住民族博物館選址爭議再成新北市長選戰攻防焦點。新北市議員呂家愷今與新北市平原原住民議員參選人吳國譽、山地原住民議員參選人何應明召開記者會，以「昨天說鬧劇，隔天就忘記」質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧。國民黨新北市長參選人李四川表示，原博館2015年中央已確定選址新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，蘇巧慧當時身為在地立委，為何沒有替新北「討公道」，有必要好好說清楚。

呂家愷辦公室今天上午11時將在新北市議會舉行記者會，主題為「昨天說鬧劇，隔天就忘記 新北人不要晉『慧』帝！」，並邀吳國譽、何應明出席，聚焦國立原住民族博物館選址爭議，質疑蘇巧慧過去及近期說法前後不一。

對此，李四川表示，國民黨議員所提出的質疑，關鍵在於國立原住民族博物館2015年已由中央確定選址新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，因此外界才會追問，蘇巧慧當初身為在地立委，「為什麼沒有為新北來討公道？」

李四川指出，蘇巧慧當年曾稱相關爭議是「鬧劇」，近期又提到三鶯地區已經有美術館，因此國民黨議員才要求她說清楚，中間相隔多年，對原博館選址的態度究竟為何。

李四川也說，蘇巧慧「也號稱是原民的媳婦」，其父親蘇貞昌後來也曾擔任行政院長，「為什麼不幫新北討個公道？為什麼不把國立原住民族博物館按原來選定的三鶯地區做興建？」

李四川表示，原博館原先選址三鶯，後來改至高雄，蘇巧慧當年又是地方立委，相關過程與立場都應向新北市民說明，「這個有必要請蘇巧慧好好的說清楚」。