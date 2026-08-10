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被沈伯洋稱走「黃國昌模式」 蔣萬安：人民受不了民進黨執政模式

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋稱蔣告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」。蔣今回應，他走基層，人民反映的不管是當年「政府擋疫苗」，到這次毒油爆發處理態度，人民最受不了的是「民進黨已執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，媒體問蔣，是否接下來扮演母雞本周將至宜花輔選？蔣萬安說，這周末他確實受邀到宜蘭跟花蓮，他也強調，其實大家如果有需要，一定全力以赴、給予幫忙。

至於沈伯洋專訪時稱，蔣萬安已經告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」。蔣說，他就持續專注市政，也說過會爭取年底的連任。

蔣萬安也提到，他在基層走的時候，人民反映的不管既然是現在要翻過去「當時政府阻擋疫苗」到整個毒油爆發整個處理的態度，人民最受不了的是「民進黨已經執政十年，說謊、包庇、詐騙的模式。」

蔣萬安 沈伯洋 黃國昌 2026九合一選舉 台北市選舉 民進黨

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