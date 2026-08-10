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搶攻藝文親子票 明華園第三代挺蘇巧慧

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布最新社群影片，找來「風神寶寶兒童劇團」團長陳昭賢談如何推動本土文化與兒童藝術。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布最新社群影片，找來「風神寶寶兒童劇團」團長陳昭賢談如何推動本土文化與兒童藝術。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布最新社群影片，找來「風神寶寶兒童劇團」團長陳昭賢，陳致力於推動本土文化與兒童藝術，身為明華園劇團第三代，陳昭賢也展現與蘇巧慧同為新世代的共鳴，一起擔負傳承台灣藝術與文化的責任，更力挺參選新北市長的蘇巧慧，「非常期待巧慧能夠再進一步，成為我們的後盾。」

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蘇巧慧競選辦公室指出，2012年陳昭賢創立風神寶寶兒童劇團，融合歌仔戲藝術、本土文化與現代舞台劇表演，賦予傳統戲曲嶄新的生命力。透過新型態的演出形式，讓傳統藝術在孩子的世界裡生根發芽，更屢次獲選為新北市傑出演藝團隊。

談及2017年首次和蘇巧慧合作兒童劇「風神寶寶之火焰山」的過程，陳昭賢回憶，當時報出演出費用後，蘇巧慧第一時間不是要求折扣，而是貼心詢問「這個規模、這個費用，妳和妳的團隊會不會很辛苦？」這份站在表演者、經營者立場思考的貼心舉動，是業界很難得的體貼。

陳昭賢也提到，兩人都很努力，希望能讓下一代獲得更多藝術滋養、更瞭解台灣的故事，「我們還是希望可以做更好、做更多事情，為了台灣的下一代。」

同樣也經營Podcast頻道的陳昭賢，對於蘇巧慧經營的「水獺媽媽說故事」已錄製三百多集，則很有共鳴地說，這件事情要堅持下來，其實很不容易，尤其她和蘇巧慧平時工作都非常繁忙，仍然堅持撥出時間陪伴孩子、說故事給孩子聽。當她看到蘇巧慧在Podcast頻道說故事時，「眼睛閃閃發亮」的模樣，就能深刻感受到蘇巧慧對於孩子的愛。

陳昭賢的父親是國際知名歌仔戲團明華園總團長陳勝福，母親則是歌仔戲演員孫翠鳳，身為台灣知名歌仔戲劇團的第三代，陳昭賢透露自己和蘇巧慧一樣，都是傳承優秀父母輩的新世代。陳昭賢說，面對極具成就的父母輩，常要承受巨大壓力並付出雙倍努力來證明自己，但正因這種不服輸與使命感，讓她和蘇巧慧一樣，都想做得更好。

陳昭賢說，蘇巧慧一直以來都非常貼心，合作和相處也讓人很放心，「因為這個人會為你思考。」陳昭賢強調，她和蘇巧慧都希望能讓台灣的下一代有更多好的能量與發展，知道蘇巧慧參選新北市長後，她非常期待蘇巧慧能再進一步，成為大家最強大的後盾。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布最新社群影片，找來「風神寶寶兒童劇團」團長陳昭賢談如何推動本土文化與兒童藝術。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布最新社群影片，找來「風神寶寶兒童劇團」團長陳昭賢談如何推動本土文化與兒童藝術。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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