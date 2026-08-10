遠看以為翁章梁力挺 林于玲掛「藍綠同框」看板：宣傳公所政績

嘉義縣民雄鄉街頭近來出現大型看板，國民黨籍鄉長林于玲與民進黨籍縣長翁章梁並肩同框，遠看還以為翁章梁跨黨派「力挺」林于玲，細看才發現原來是頒獎照片。選舉逐漸升溫，「藍綠同框」在地方臉書社團掀起熱議，有人質疑是否與選舉有關，也有人認為只是宣傳公所政績。林于玲回應「又不是做選舉口號」，只是讓鄉親知道公所獲得哪些獎項；翁章梁對此則不回應。

民雄鄉是嘉義縣人口最多的鄉鎮，也是地方選舉重要票倉。林于玲2022年代表國民黨當選鄉長，今年尋求連任；翁章梁則是民進黨籍縣長，兩人分屬藍綠陣營，如今卻在民雄街頭大型看板「合體」，第一眼頗有跨黨派相挺的味道。

不過仔細一看，看板內容其實是在宣傳民雄鄉公所獲獎，包括「社區發展業務評鑑甲等獎」，另列2025年公共造產績優、調解業務績優第一名等成績，翁章梁以頒獎人身分與林于玲同框，看板上並無支持連任等選舉文字，並印有「民雄鄉公所」。

照片近日被貼上臉書社團「民雄大小事」後，引起網友討論。有人詢問，這幾個月常看到鄉長與縣長合照，好奇照片使用是否經翁章梁同意，也詢問看板究竟是公所或個人出資，並直言「因為選舉快到了」，引來正反意見交鋒。

有人認為不必將頒獎照片政治化，留言「民雄鄉得獎跟縣長合照，做個帆布跟鄉民告知說我們得獎了」，並反問「裡面內容有選舉文？」也有人說「鄉縣長同心，人民才有福」，另有人反問「縣長跟鄉長不能合照放看板？」認為不同政黨首長同框沒有什麼不妥。

林于玲受訪說，公所這幾年獲得不少獎項，「我總是要讓鄉親知道我們得獎嘛」，看板並沒有選舉口號，只是把公所做了什麼、獲得哪些獎項呈現給鄉親。縣府也會透過廣告宣傳施政成果，「那我也是要告訴鄉親民雄公所在做什麼」，不應所有事情都只從選舉角度解讀。

至於為何把不同政黨的翁章梁放上看板？林于玲並不避諱，表示照片就是公所獲獎時與縣長合影，只要與政績有關就會呈現，「如果跟總統有合照，也因為政績的關係，我會顯示出來啊」，重點是平常把工作做好。

翁章梁過去連續多次在媒體縣市長施政滿意度調查獲五星評價，在嘉義縣具有相當政治聲量。不同政黨、尋求連任的林于玲如今將兩人頒獎同框照高掛街頭，即使她表示純粹宣傳公所政績，仍讓「翁章梁是否替藍營鄉長加持」成為地方趣談。對於兩人同框看板引發的政治聯想，翁章梁則不回應。