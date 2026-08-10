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遠看以為翁章梁力挺 林于玲掛「藍綠同框」看板：宣傳公所政績

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨籍鄉長林于玲與民進黨籍縣長翁章梁頒獎合照被製成大型看板，高掛民雄街頭，「藍綠同框」意外引起地方討論。圖／記者李宗祐攝影
國民黨籍鄉長林于玲與民進黨籍縣長翁章梁頒獎合照被製成大型看板，高掛民雄街頭，「藍綠同框」意外引起地方討論。圖／記者李宗祐攝影

嘉義縣民雄鄉街頭近來出現大型看板，國民黨籍鄉長林于玲與民進黨籍縣長翁章梁並肩同框，遠看還以為翁章梁跨黨派「力挺」林于玲，細看才發現原來是頒獎照片。選舉逐漸升溫，「藍綠同框」在地方臉書社團掀起熱議，有人質疑是否與選舉有關，也有人認為只是宣傳公所政績。林于玲回應「又不是做選舉口號」，只是讓鄉親知道公所獲得哪些獎項；翁章梁對此則不回應。

2026九合一選舉

民雄鄉是嘉義縣人口最多的鄉鎮，也是地方選舉重要票倉。林于玲2022年代表國民黨當選鄉長，今年尋求連任；翁章梁則是民進黨籍縣長，兩人分屬藍綠陣營，如今卻在民雄街頭大型看板「合體」，第一眼頗有跨黨派相挺的味道。

不過仔細一看，看板內容其實是在宣傳民雄鄉公所獲獎，包括「社區發展業務評鑑甲等獎」，另列2025年公共造產績優、調解業務績優第一名等成績，翁章梁以頒獎人身分與林于玲同框，看板上並無支持連任等選舉文字，並印有「民雄鄉公所」。

照片近日被貼上臉書社團「民雄大小事」後，引起網友討論。有人詢問，這幾個月常看到鄉長與縣長合照，好奇照片使用是否經翁章梁同意，也詢問看板究竟是公所或個人出資，並直言「因為選舉快到了」，引來正反意見交鋒。

有人認為不必將頒獎照片政治化，留言「民雄鄉得獎跟縣長合照，做個帆布跟鄉民告知說我們得獎了」，並反問「裡面內容有選舉文？」也有人說「鄉縣長同心，人民才有福」，另有人反問「縣長跟鄉長不能合照放看板？」認為不同政黨首長同框沒有什麼不妥。

林于玲受訪說，公所這幾年獲得不少獎項，「我總是要讓鄉親知道我們得獎嘛」，看板並沒有選舉口號，只是把公所做了什麼、獲得哪些獎項呈現給鄉親。縣府也會透過廣告宣傳施政成果，「那我也是要告訴鄉親民雄公所在做什麼」，不應所有事情都只從選舉角度解讀。

至於為何把不同政黨的翁章梁放上看板？林于玲並不避諱，表示照片就是公所獲獎時與縣長合影，只要與政績有關就會呈現，「如果跟總統有合照，也因為政績的關係，我會顯示出來啊」，重點是平常把工作做好。

翁章梁過去連續多次在媒體縣市長施政滿意度調查獲五星評價，在嘉義縣具有相當政治聲量。不同政黨、尋求連任的林于玲如今將兩人頒獎同框照高掛街頭，即使她表示純粹宣傳公所政績，仍讓「翁章梁是否替藍營鄉長加持」成為地方趣談。對於兩人同框看板引發的政治聯想，翁章梁則不回應。

臉書社團「民雄大小事」有網友針對民雄鄉街頭出現鄉長林于玲與縣長翁章梁同框看板發文，引發網友正反意見熱議。圖／截自臉書民雄大小事
臉書社團「民雄大小事」有網友針對民雄鄉街頭出現鄉長林于玲與縣長翁章梁同框看板發文，引發網友正反意見熱議。圖／截自臉書民雄大小事

林于玲 翁章梁 藍綠 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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