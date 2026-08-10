台南綠營選戰成軍黃偉哲任主委 陳亭妃喊2026、2028都要贏

2026年九合一選舉進入整軍，民進黨台南市長競選團隊成型，由總統賴清德擔任名譽主任委員，台南市長黃偉哲擔任主任委員，象徵台南市政一棒接一棒，立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、林俊憲、王定宇及台南市議會議長邱莉莉擔任副主任委員，總幹事由市黨部主委林志展擔任，執行總幹事由市議員陳怡珍出任，副總幹事則由議員及議員參選人擔任。

民進黨台南市昨天下午召開「台南市長候選人與議員候選人聯合選戰會議」，由黃偉哲、林志展主持，雲嘉嘉南總督導陳明文到場指導，確認競選總部編制及後續整體選戰規畫。參選人陳亭妃表示，面對接下來的選戰，台南隊已經整隊出發，最重要的就是團結、合作、穩定向前，市長與議員候選人彼此相挺、共同努力，讓台南隊成為一支最有戰力的團隊，從2026延續到2028。

陳亭妃表示，這份名單代表傳承，台南隊從中央、地方到基層的團結，象徵不同世代、不同區域的力量共同集結。面對2026選戰，大家只有一個共同目標，就是為台南打拚、為市民拚未來，因為2026要贏、2028更要贏。

陳亭妃說，選舉是一場團隊戰，市長參選人與議員參選人彼此之間則是「台南隊」的隊友。未來將持續透過聯合行動、政策交流及地方服務，把每一份力量串聯起來，讓台南隊能夠穩健前進。

「台南隊已經準備好了！」陳亭妃強調，大家一步一腳印、穩定向前，市長與議員候選人一起走、一起拚，不只要團結，更要把團結化成行動，為台南下一個階段寫下新的篇章。

除了選戰整合，台南市黨部與市長競選總部預計於9月5日、9月6日共同舉辦慶祝928民進黨黨慶的「一代、二代、三代、四代祖孫同樂會」，有妃妃姐姐親子活動以外，林志展希望讓不同世代的黨員可以一起帶著自己的大小朋友回家同樂。

陳亭妃表示，政治不應該只有嚴肅的議題與選舉攻防，也應該有溫暖、有歡笑，更要讓不同世代都能參與。透過祖孫同樂會，希望把不同氛圍的政治帶進家庭、帶進生活，讓大家感受到台南是一個有溫度的城市。