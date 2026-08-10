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綠營竹北市長人選將揭曉！鄭朝方曬合照 1新面孔受矚目

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨竹北市長人選逐漸明朗，現任市長鄭朝方（中）昨晚在Threads貼出與陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱（右）、智宇生醫總經理林憬良（左）合照。圖／取自鄭朝方Threads
民進黨竹北市長人選逐漸明朗，現任市長鄭朝方（中）昨晚在Threads貼出與陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱（右）、智宇生醫總經理林憬良（左）合照。圖／取自鄭朝方Threads

民進黨竹北市長人選逐漸明朗，現任市長鄭朝方昨晚在Threads貼出與陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱、智宇生醫總經理林憬良合照，引發接班聯想。民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑今天證實，人選已從原先5人甄選至2人，本周五將拍板。

2026九合一選舉

鄭朝方昨晚在Threads分享3人合照，回憶3年多前曾與曾聖凱、林憬良在社區座談會相聚，當時一起討論如何讓城市變得更好；3年多後，城市已有改變，兩人也在各自領域持續前進，如今再度坐下來交流，延續當年的討論。

鄭朝方也在留言中介紹兩人，曾聖凱在陽明交通大學任教，目前也擔任嘉豐國小家長會長；林憬良則為生醫公司總經理。鄭朝方稱兩人都是非常優秀的人才，相信兩人能將竹北的「美好延續下去」，相關發言也引發外界對竹北市長接班布局的聯想。

曾聖凱長期關注都市計畫、教育及社會住宅等公共議題，專業領域包括都市設計，過去曾代表民進黨參選新竹縣第二選區立委，敗選後仍持續參與地方公共事務。林憬良則長期投入生醫產業，現任智宇生醫總經理，曾參與智慧照護相關產品開發，投入高齡照護領域。

針對竹北市長提名進度，蘇仁鑑今天受訪表示，黨內原先約有5名人選，經過一段時間評估後選出最後2人，這幾天將進一步確認兩人的參選意願，以及未來投入選戰、整合地方的能力，本周五一定會把人選確定下來。

蘇仁鑑說，竹北市長人選除了本身參選意願，也必須考量能否與竹北市議員、代表參選人協同作戰，在選戰中扮演「小母雞」角色，帶動整體選情；另一項重要條件，則是能否理解並延續鄭朝方的市政治理理念。

蘇仁鑑表示，鄭朝方相當用心治理竹北，希望以縣轄市的位階，做出媲美六都的施政成果，因此接棒人選能否延續相關理念，是黨部相當重要的考量。他透露，近期不少市民向他表示，「不是不想鄭朝方選縣長，而是捨不得他離開竹北市長」，因此對接班人選更要謹慎把關。

至於提名時程，蘇仁鑑表示，由於8月底即將進入登記階段，黨內仍需要相關作業時間，因此本周將確定竹北市長人選並送交黨中央，最快可望在19日中常會通過提名。

2026竹北市長選戰逐漸升溫，藍白陣營方面，國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠均爭取出戰，無黨籍竹北市前市長何淦銘也有意回鍋再戰。隨著綠營人選即將出爐，竹北市長選舉各方布局也逐漸明朗。

鄭朝方 綠營 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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