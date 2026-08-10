賴清德社宅政策大縮水？他點沈伯洋這政見：敢吭聲嗎

中央社宅政策大轉彎？依據行政院最新規畫草案，賴清德總統競選承諾八年興建十三萬戶社宅，調降為三萬戶，興建預算從二○四六億元大減為八二一億元，連地方自建社宅補助也喊卡，讓六都跳腳，國民黨港湖議員參選人陳冠安也問沈伯洋「賴清德不蓋社宅！沈伯洋敢吭聲嗎？」

「中央不蓋，讓地方也難蓋，正是賴清德政府對社宅的態度。」陳冠安問，聲稱自己能看到台北10、20年未來的沈伯洋，看到的是一個有更多社宅的未來嗎？此前沈伯洋曾高呼要興建科技宅、青年宅、婚育宅，對賴政府近乎毀滅式的社宅政策，卻一聲不吭。當時沈伯洋主張，卻是要從居住層面來解決內湖交通問題，主張蓋社宅來減少通勤族，緩解內湖交通壓力。

根據行政院最新「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，陳冠安說，賴清德總統違背當初競選承諾，將興建13萬戶的社宅目標調降成3萬，並喊卡對地方政府建社宅的補助。以台北來說，就將原先設定4萬戶的目標，下修到3.1萬戶。

陳說，中央大砍9千戶之後，目前台北完工、興建、待開工和規畫的2.6萬多戶，等於未來8年，只會再增加4千多戶。如今，他就想請問沈伯洋，未來8年整個台北只多蓋4千多戶社宅，能滿足10幾萬內湖通勤族的需求嗎？沈作為現任立法委員，是否能繼續貫徹你的社宅理念，力勸賴清德政府懸崖勒馬，不要摧毀台北的社宅發展？

目前，北市府仍以住宅數5%，約5萬戶作為社宅目標。光是目前承諾在未來八年新增的社宅數量就高達7千多戶，比中央政府規劃的目標還高出20%。但若中央政府取消過去對土地租金、融資利息和非自償性經費的補助，則勢必影響地方興辦社宅。