快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德社宅政策大縮水？他點沈伯洋這政見：敢吭聲嗎

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右三）昨天與台北市議員張文潔（左三）今天一同舉辦座談會，與立委吳思瑤（右二）、吳沛憶（右一）、中評委張茂楠（左一）一同舉起象徵「多元台北」的巨無霸剉冰。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右三）昨天與台北市議員張文潔（左三）今天一同舉辦座談會，與立委吳思瑤（右二）、吳沛憶（右一）、中評委張茂楠（左一）一同舉起象徵「多元台北」的巨無霸剉冰。記者余承翰／攝影

中央社宅政策大轉彎？依據行政院最新規畫草案，賴清德總統競選承諾八年興建十三萬戶社宅，調降為三萬戶，興建預算從二○四六億元大減為八二一億元，連地方自建社宅補助也喊卡，讓六都跳腳，國民黨港湖議員參選人陳冠安也問沈伯洋「賴清德不蓋社宅！沈伯洋敢吭聲嗎？」

2026九合一選舉

「中央不蓋，讓地方也難蓋，正是賴清德政府對社宅的態度。」陳冠安問，聲稱自己能看到台北10、20年未來的沈伯洋，看到的是一個有更多社宅的未來嗎？此前沈伯洋曾高呼要興建科技宅、青年宅、婚育宅，對賴政府近乎毀滅式的社宅政策，卻一聲不吭。當時沈伯洋主張，卻是要從居住層面來解決內湖交通問題，主張蓋社宅來減少通勤族，緩解內湖交通壓力。

根據行政院最新「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，陳冠安說，賴清德總統違背當初競選承諾，將興建13萬戶的社宅目標調降成3萬，並喊卡對地方政府建社宅的補助。以台北來說，就將原先設定4萬戶的目標，下修到3.1萬戶。

陳說，中央大砍9千戶之後，目前台北完工、興建、待開工和規畫的2.6萬多戶，等於未來8年，只會再增加4千多戶。如今，他就想請問沈伯洋，未來8年整個台北只多蓋4千多戶社宅，能滿足10幾萬內湖通勤族的需求嗎？沈作為現任立法委員，是否能繼續貫徹你的社宅理念，力勸賴清德政府懸崖勒馬，不要摧毀台北的社宅發展？

目前，北市府仍以住宅數5%，約5萬戶作為社宅目標。光是目前承諾在未來八年新增的社宅數量就高達7千多戶，比中央政府規劃的目標還高出20%。但若中央政府取消過去對土地租金、融資利息和非自償性經費的補助，則勢必影響地方興辦社宅。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 賴清德 社宅

延伸閱讀

政策大縮水…中央砍社宅 地方跳腳

社宅供需北熱南冷 新北城鄉局喊話中央：應調整挹注更多資源給北部

社宅跳票…民團：做不到還喊 選舉詐騙

不只社宅 住宅政策也跳票

相關新聞

柯志恩、賴瑞隆最新民調五五波 藍綠陣營互控對方操作

高雄市長藍綠參選人最新一份民調今天公布，民進黨參選人賴瑞隆47.78%、國民黨參選人柯志恩46.14%，兩人差距僅1.64個百分點。民調數字拉近，不過泛綠議員提早預告藍營操作「柯賴民調五五波」，起因是基層農漁會遭拔樁，為穩住軍心所為；柯陣營回擊，誰會操作自己落後的民調，到底誰操作答案很明顯，賴瑞隆近日頻成立後援會，沒得到相對應效果。

桃園藍營3議員控告黃世杰等違反選罷法 黃辦反擊農水署喊冤

農田水利署桃園管理處和灌區各農會舉辦年度供水交流活動，民進黨市長參選人黃世杰到場致意，現場喊凍蒜，加上主辦單位送雞蛋禮合盒，引發藍營抨擊農水署桃管處身為公部門卻為黃助選，明顯違法。

原民博物館選址再掀戰火 李四川點名蘇巧慧：為何沒替新北討公道

國立原住民族博物館選址爭議再成新北市長選戰攻防焦點。新北市議員呂家愷今與新北市平原原住民議員參選人吳國譽、山地原住民議員參選人何應明召開記者會，以「昨天說鬧劇，隔天就忘記」質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧。國民黨新北市長參選人李四川表示，原博館2015年中央已確定選址新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，蘇巧慧當時身為在地立委，為何沒有替新北「討公道」，有必要好好說清楚。

從縣長祕書到台商圈返鄉參選 黃世丞出征喊話：金門不能只靠酒廠

金門縣議員選戰持續升溫，第一選區再添戰將！47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場有不少兩岸台商協會代表、地方人士到場力挺，並安排天震堂醒獅團助陣，鞭炮、鑼鼓聲此起彼落，支持者高喊「凍選」、「找世丞、好事成」，現場氣氛熱烈。

台東陳瑩公布發言人陣營 暗酸對手吳秀華為「家族利益」參選

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天公布競選團隊發言人團隊，涵蓋縣議員、市民代表及議員參選人共六人。陳瑩強調台東隊整軍完成、台東不要變成隔壁的花蓮，台東人要選擇「哪一位候選人是最清廉、最為台東縣民著想、而不是只顧自身利益或家族利益」而參選的人。

藍批蘇巧慧未替原民館、禁伐補償發聲 轟她：晉「慧」帝

2026選舉愈來愈近，國民黨新北市議員呂家愷，今天找來原住民議員參選人吳國譽、何應明舉行記者會，痛批蘇巧慧當年曾評原博館改址「活像一場鬧劇」，但九年過去面對媒體詢問卻避重就輕，甚至以「三鶯新生地現在有新北美術館」回應，完全沒有正面回答新北原博館為何遭改址，要求蘇不要再問A答Z，應向新北市民及原民族人給一個交代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。