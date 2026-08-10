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新北市長陸戰加溫 選將跑攤衝人氣
新北市長選戰火花增多，國民黨李四川昨質疑對手蘇巧慧長期擔任立委，以原民媳婦自居，卻沒有把國立原博館重新爭取回新北，「這個是新北人的疑問，應該好好地說清楚。」蘇巧慧隔空還擊說，原民都很期待自己的媳婦有機會當上市長，照顧更多族人，她當市長對原民預算加倍、照顧加倍。
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李四川昨早出席二○二六三峽全民運動會，他說，全民運動很重要，回顧小時候曾接觸國標舞，當時男生、女生不好意思直接牽手，會拿冰棒塑膠袋，一人抓一邊跳舞，成為兒時記憶。
李說，若年底回到新北服務，將盡速推動大巨蛋相關建設，帶動土城、樹林、三峽、鶯歌一帶發展。
李四川昨晚受邀出席坪林協德宮平安福宴，支持者高呼「我是你的粉絲，全家都支持你」。李表示，若當選市長將推動深坑輕軌，未來銜接環狀線東環段，串聯信義區、動物園及深坑，改善大新店地區交通；透過綠色運具進一步串聯坪林，將觀光人潮帶進茶鄉，為地方產業創造契機。
蘇巧慧至淡水出席議員參選人游明諺辦的基層座談會，蘇說，這場議員座談會是她參加的第四十二場，會持續照這個節奏，傳達新時代、新市長、新速度、新發展的願景。
蘇表示，她當市長將推動醫療園區及智慧科學產業聚落，讓北海岸有更完善醫療照顧及就業機會，在淡水推動智慧科學產業聚落，發展ＡＩ、智慧自駕、機器人等新興產業，打造北海岸智慧科技核心圈，在淡海新市鎮增設醫療園區，讓淡水、三芝居民就近就醫，為急重症患者爭取黃金救援時間。
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