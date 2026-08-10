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盧秀燕：每個人都是母雞 愈多愈好

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

台中市長盧秀燕昨天到屏東為國民黨縣長參選人、立委蘇清泉站台，送給蘇「換黨治水、翻轉屏東」工程帽造勢。媒體問到，是否藍營最強母雞及布局二○二八總統大選？盧秀燕說，不只她和台北市長蔣萬安，國民黨有許多願意挺身而出「英雄好漢」，「每一個人都是母雞，母雞愈多愈好」。

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盧秀燕說，距離年底選舉僅剩三個多月，選情緊張，她有必要全台輔選。盧指出，屏東過去治水經費投入兩百億元，卻屢見淹水，她以自己治理台中八年經驗說明，台中海線地勢低窪，與屏東沿海部分地區相似，理解民眾面對颱風豪雨的焦慮，高喊「換黨治水、翻轉屏東」。

盧秀燕還稱讚蘇清泉醫師出身，從醫療到立法院問政、參選縣長，是把「醫師救人」的精神延伸到地方治理，盼屏東選民給蘇清泉一次機會。

媒體詢問，外界封她是藍營最強母雞，台北市長蔣萬安也很強，是否為二○二八布局？盧說，可喜可賀的是亂世出英雄，國民黨有這麼多「英雄好漢」，不怕辛苦、打壓、困難，勇於站出來為人民、城市及國家挺身而出，「不是只有我和蔣萬安」，還有更多人想要為人民服務。

盧秀燕說，非執政黨競選是件很辛苦的事，大家勇於挺身而出，要的是一個機會，「每個人都是母雞，每個人都是人民的母雞」，人民相對是弱勢一方，當人民遇困難，需要有人替他們發聲，「所以每一個人都是母雞，不怕難不怕苦的母雞愈多愈好」。

對於藍營指屏東治水兩百億元但仍淹水，民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸表示，屏東縣多河川、多水系，縣府長期有計畫、系統性向中央爭取治水經費，淹水情況已大幅改善，網路搜尋即可看到台中市區及海線淹水災情，「是不是台中才應換黨治水？」

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