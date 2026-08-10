蔡壁如跨黨站台挺國民黨吳若茵 藍白助無黨籍何秀綿選竹南鎮長

年底選戰倒數，藍白合話題不斷。民眾黨前立委蔡壁如昨到竹市替國民黨香山區市議員參選人吳若茵站台，由於該區民眾黨提名葉國文參選，蔡表示「議員多席次，一起加油」。無黨籍竹南鎮代會主席何秀綿參選竹南鎮長，昨則獲藍白相挺，盼爭取更多年輕選票支持。

香山區議員應選六席，藍綠白黃都不缺席，戰況激烈。國民黨提名現任陳慶齡、徵召女力吳若茵參選，吳若茵昨舉行競選總部進駐茶會，國民黨立委鄭正鈐、議長許修睿、孫文學校校長張亞中等人到場，蔡壁如也跨黨派力挺，引發關注。蔡壁如表示，吳是她多年好友，因此特地到場表達支持。

談到竹北市長選情，藍、白陷入整合困境，蔡壁如坦言「整合不容易」，她說，最重要的是各自努力並拿出實力，但不到最後也不要放棄。「只有團結才能贏」，分裂了可能就沒辦法，過程當中團結協調溝通很重要，國民黨與民眾黨雙方都必須派得出可以溝通協調的人，一起加油。

苗栗縣竹南鎮民代表會主席何秀綿（前排左三）昨天宣布參選竹南鎮長，藍、白都來挺。

記者范榮達／攝影

另，竹南鎮長方進興兩屆將任滿，無黨籍竹南鎮民代表會主席何秀綿昨天在大厝里活動中心宣布參選竹南鎮長，將對上也以無黨籍參選的時代力量縣議員葉忠倫。何秀綿獲國民黨縣長鍾東錦、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶等人支持，國民黨立委陳超明、邱鎮軍及前縣長徐耀昌也輪番替何助講。

何秀綿喊出「縣鎮合一，竹南新局」的競選主軸，她認為竹南的發展不能只靠鎮公所單打獨鬥，必須要整合縣府資源與鎮公所的執行力量，減少行政隔閡，讓建設更有效率。鍾東錦表示，竹南鎮快速發展有多項重大建設，何當選竹南鎮會越來越好，但觀察選情，年輕人的票要團結催出來。