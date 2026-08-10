選情初探／屏東潮州鎮長選戰 中間選民決勝負

潮州鎮是屏東縣第二大鄉鎮市，也是屏中地區重要的政治指標；潮州政治基本盤綠大於藍，但國民黨已連續二屆坐穩鎮長寶座。年底選舉現有四人表態參選鎮長，背景兩藍兩綠，呈現大亂鬥狀況，地方人士分析，中間選民將影響最終結果。

潮州基本盤雖然綠大於藍，但過去鎮長黨籍卻是藍多於綠。現任國民黨籍鎮長周品全二○一八年選舉時因綠營內部分裂漁翁得利，一舉幫國民黨奪回失去兩屆的鎮長寶座；二○二二年展現政績實力，以兩倍票數打敗民進黨籍對手，漂亮連任。

年底選舉表態參選鎮長者，包括國民黨提名潮州鎮公所主任秘書王建元、民進黨提名屏東縣議員洪明江、無黨籍潮州鎮民代表潘素霞、無黨籍鎮民代表張王惠雪四人。

王建元在潮州鎮公所服務逾廿年，從基層做起，歷任建設課長、技士到主任秘書，對潮州鎮務十分熟稔。無黨無派的他在鎮長周品全強力勸說下，最終同意以國民黨籍身分參選，並獲得提名。

洪明江曾任兩屆鎮長，這次回鍋選鎮長，縣議員選舉則交棒給助理潘筱潔。曾任鎮長現又是議員，具高知名度，加上又有政治資源及地方組織能力，再度挑戰鎮長寶座，地方評估仍很有看頭。

潘素霞與張王惠雪皆為現任鎮民代表，雖然都是無黨籍身分，但潘偏綠營、張王偏藍營，各有自己的基本盤。兩人都勤走基層，積極參加紅白場合及各類活動，基層服務十分札實，都有不錯的口碑。

地方人士分析，潮州綠色版圖略大於藍，若最終四人均參選，預計會是一場大混戰，選將個人特質、四方合縱連橫、整體大環境、意外事件等都可能影響選情，目前觀察是中間選民將決定最後結果。