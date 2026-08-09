快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／被問最強母雞 盧秀燕：不只我和蔣萬安「每個人都是母雞」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影
台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影

台中市長盧秀燕今輔選行程滿滿，早上在台中出席民眾黨立委陳清龍山城服務處揭牌，下午到屏東為國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉輔選站台，盧秀燕被媒體問到藍營最強母雞之一，布局2028嗎？盧秀燕說，「每個人都是母雞，每個人都是人民的母雞」。

2026九合一選舉

盧秀燕今下午到東港東隆宮參拜後，為蘇清泉站台。會後接受媒體聯訪，被問到是黨內最強母雞？盧秀燕說，距離年底選舉剩三個多月，選情很緊張，她有必要出來全國輔選，早上到民眾黨立委陳清龍服務處恭喜祝福，下午到屏東幫蘇清泉及所有黨公職參選人加油，也到東隆宮參拜，祈求風調雨順、國泰民安。

盧秀燕說，他特別替蘇清泉加油站台，競選很辛苦，唯有辛苦才會更珍惜，當選縣長為大家建設服務，一個地方有競選就有進步，好人才可以出頭天，人民可以有更好服務，她專程為這群好人才站台加油，希望屏東民眾給蘇清泉一個機會，為屏東打拚。

媒體問到，市長是最強母雞，也有人說蔣萬安也是很強的母雞，市長在為2028大選做準備嗎？盧秀燕說，可喜可賀的是亂世出英雄，國民黨內有這麼多的「英雄好漢」，他們不怕辛苦、打壓、困難，勇於站出來為人民、城市及國家挺身而出，「不是只有我跟蔣萬安」，還有更多的英雄，更多想要為人民服務站出來。

盧秀燕說，身為非執政黨，競選是件辛苦事情，大家勇於挺身而出，要的是一個機會，「每個人都是母雞，每個人都是人民的母雞」，人民相對是弱勢一方，當人民遭受困難、迫害時，需要有人站出來替他們出頭、發聲，只有這些勇敢候選人願意挺身而出，選民投票支持候選人，「不是為他們而是為自己」，是為自己爭取更好的發聲管道與更堅實的力量，「所以每一個人都是母雞，母雞愈多愈好，不怕難不怕苦的母雞愈多愈好」。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影
台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影

台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影
台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影

台中市長盧秀燕（前排左二）接受媒體聯訪時，緊握著蘇清泉（前排左一）的手，特別替蘇清泉加油站台，希望屏東民眾給蘇清泉一個機會，為屏東打拚。記者劉星君／攝影
台中市長盧秀燕（前排左二）接受媒體聯訪時，緊握著蘇清泉（前排左一）的手，特別替蘇清泉加油站台，希望屏東民眾給蘇清泉一個機會，為屏東打拚。記者劉星君／攝影

盧秀燕 蔣萬安 蘇清泉 東港 屏東 台中 2026九合一選舉 台中市 台中市選舉

延伸閱讀

影／盧秀燕南下挺蘇清泉 送上工程帽喊「換黨治水、翻轉屏東」

影／藍白台中再度合？盧秀燕和黃國昌同台都強調藍白同心

影／陳時中提慈濟疫苗被騙案 柯文哲：王八蛋 別把老百姓當白痴

北市颱風整備假爭議 沈伯洋：應有透明標準供檢驗

相關新聞

影／被問最強母雞 盧秀燕：不只我和蔣萬安「每個人都是母雞」

台中市長盧秀燕今輔選行程滿滿，早上在台中出席民眾黨立委陳清龍山城服務處揭牌，下午到屏東為國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉輔選站台，盧秀燕被媒體問到藍營最強母雞之一，布局2028嗎？盧秀燕說，「每個人都是母雞，每個人都是人民的母雞」。

被控限制里長發言 蘇巧慧怒斥國民黨情緒性發言 「選舉不用選成這樣」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午到淡水，參加新北市議員參選人游明諺座談會，關於昨天要里長只能講兩句爭議，蘇巧慧表示，與簡炎輝里長是10多年的好友就像大哥一樣，且今天簡里長也說這只是玩笑，重申「選舉真的不用選成這個樣子。」

影／盧秀燕南下挺蘇清泉 送上工程帽喊「換黨治水、翻轉屏東」

台中市長盧秀燕今南下替蘇清泉輔選，盧秀燕到東港東隆宮參拜後，盧秀燕送上一頂工程帽給蘇清泉，盧秀燕說，屏東過去治水經費超過200億元，但為什麼經常看到淹水，請大家給蘇清泉一次機會，高喊「換黨治水、翻轉屏東」。

林國漳扶輪後援會成立數百社友相挺 王義川站台助陣籲找回榮光

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天成立「林國漳扶輪後援會」，現場湧入數百位扶輪社員與分社、分區召集人相挺，展現團結氣勢。立法委員王義川、前宜蘭市長江聰淵等人站台加油打氣，後援會總會長謝漢池與總召集人曹光炎肯定林國漳的勤懇與專業。

家有三隻貓「毛爸」賴瑞隆成立獸醫師寵物業後援會 允推寵物友善城市

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆家裡養有3隻貓，是政治圈知名的「毛爸」，今天賴瑞隆成立高雄獸醫師、寵物業後援會，他說，自己也是毛孩飼主，更能理解毛爸媽對毛小孩的感情與責任，他未來會接續市長陳其邁棒子，打造高雄為最友善寵物的城市。

大安區市場拜票遭民眾嗆擋路 沈伯洋致歉盼精進 藍議員8字狠酸

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天到大安區成功中繼市場掃街，卻因動線擋道民眾，該民眾不滿被引導繞開與工作人員一度起口角，場面緊張。沈今天出席議員座談會活動對於動線擋到民眾致歉，並表示未來會更精進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。