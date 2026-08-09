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被控限制里長發言 蘇巧慧怒斥國民黨情緒性發言 「選舉不用選成這樣」
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午到淡水，參加新北市議員參選人游明諺座談會，關於昨天要里長只能講兩句爭議，蘇巧慧表示，與簡炎輝里長是10多年的好友就像大哥一樣，且今天簡里長也說這只是玩笑，重申「選舉真的不用選成這個樣子。」
2026九合一選舉
蘇巧慧今天下午至淡水出席議員參選人游明諺的北海岸基層座談會，被問及昨天和李四川有兩場活動都是同場不同台，外界視為較勁意味濃厚？蘇巧慧表示期待能和游明諺一起增加淡水的醫療量能、建設淡海科技園區，也會持續把道路做好、做得更多，從民生到產業來照顧、提升淡水。
蘇巧慧說，今天的議員座談會已經是第42場，掃市場也已超過40多場，也在各個選區向鄉親說明政見願景。未來會持續這樣的節奏，告訴大家新時代、新市長、新速度、新發展，讓新北更快更好。
關於原博館議題，李四川競辦批評蘇是新北晉慧帝，要求說清楚講明白；另外藍營議員參選人指控蘇在父親節餐會上限制里長發言。蘇巧慧痛批最近國民黨的情緒性發言真的是越來越多，簡炎輝里長是10多年的好友就像大哥一樣，且今天簡里長也說這只是玩笑，蘇巧慧強調：「選舉真的不用選成這個樣子。」
蘇巧慧表示，這10年來在鶯歌的建設非常多，大大小小我都有參與。也感謝侯市長的市府團隊和中央給的資源，所有的重大建設，都是大家一起來努力的。至於原住民的部分，例如租金補貼、歲時祭儀交通補助，或是頭目文化傳承事務費等等，都希望能「預算加倍、照顧加倍」，從實際的面向讓族人生活更好。
蘇巧慧也說，原住民朋友都會很期待自己的族人、自己的媳婦能夠有機會來當上市長，照顧更多族人。
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