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影／盧秀燕南下挺蘇清泉 送上工程帽喊「換黨治水、翻轉屏東」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台中市長盧秀燕今南下替蘇清泉輔選，盧秀燕（左三）送上一頂工程帽給蘇清泉（左二），盧秀燕說，屏東過去治水經費超過200億元，但為什麼經常看到淹水，請大家給蘇清泉一次機會，高喊「換黨治水、翻轉屏東」。記者劉星君／攝影
台中市長盧秀燕今南下替蘇清泉輔選，盧秀燕（左三）送上一頂工程帽給蘇清泉（左二），盧秀燕說，屏東過去治水經費超過200億元，但為什麼經常看到淹水，請大家給蘇清泉一次機會，高喊「換黨治水、翻轉屏東」。記者劉星君／攝影

台中市盧秀燕今南下替蘇清泉輔選，盧秀燕到東港東隆宮參拜後，盧秀燕送上一頂工程帽給蘇清泉，盧秀燕說，屏東過去治水經費超過200億元，但為什麼經常看到淹水，請大家給蘇清泉一次機會，高喊「換黨治水、翻轉屏東」。

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盧秀燕說，蘇清泉是醫師出身，投入醫療事業，過去在立法院問政關注民眾健康及國家發展。盧秀燕也以「上醫治國、上醫救國」比喻蘇清泉參選，盧秀燕說，國父孫中山就是上醫，國父是醫生，世界上有很多有名領袖是醫師出身，好的醫師不只是治病，更應思考如何讓社會、國家更健康，蘇清泉在醫療事業有一定成績，投入縣長選舉，把醫師救人精神延伸到治理地方。

盧秀燕直言蘇清泉這場選舉「比別人辛苦」，但也正因為辛苦，蘇清泉當選後會更加珍惜人民給予的機會，「就好像追女朋友一樣」，追得越辛苦，越會珍惜。盧秀燕呼籲選民給蘇清泉一個機會。

盧秀燕擔任台中市長8年，盧秀燕說，台中過去面臨淹水，海線地勢低窪，與屏東沿海部分地區情況相似，屏東民眾每逢颱風、豪雨擔心淹水心情相當理解。近年看到屏東遭遇豪雨時頻傳淹水，蘇清泉過往問政時曾提出，屏東治水經費投入超過二百億元，但部分地區仍淹水，選舉就有競爭，讓人民有選擇，「有競爭才會進步」，蘇清泉會認真治水。

盧秀燕現場喊出「換黨治水」，盼選民讓蘇清泉有機會接棒，改善屏東淹水問題，讓民眾每逢颱風、豪雨不必提心吊膽，送上工程帽給蘇清泉，工程帽寫著「換黨治水、翻轉屏東」。

蘇清泉說，盧秀燕過去是他立院同事，問政犀利、思路清楚，是他學習的對象，他也以台中市治理經驗作為參考。盧秀燕肯定蘇清泉提出老人及幼兒健保政見。盧秀燕說，台中市8年前開始編列預算，替65歲以上長輩負擔健保費，對不少家庭而言，每月保費看似不高，但一年累積仍是一筆負擔，蘇清泉提出當選後由縣府編列預算替65歲以上長輩及6歲以下幼兒負擔健保費，減輕經濟壓力。

對於盧秀燕今在屏東送工程帽給蘇清泉並喊出「換黨治水」。民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸說，屏東縣多河川、多水系，縣府團隊長期有計畫、系統性向中央爭取治水預算，積淹水大幅改善，東港安泰醫院前面中正路，因興建成功抽水站及雨水下水道箱涵，即使遇極端氣候暴雨，都是積水深度降低、消退速度快、面積也減少。反而在網路隨便搜尋，就有台中市市區、海線淹水災情，是不是台中市才應換黨治水呢？

台中市長盧秀燕（左二）送上一頂工程帽給蘇清泉（左一），工程帽寫著「換黨治水、翻轉屏東」。記者劉星君／攝影
台中市長盧秀燕（左二）送上一頂工程帽給蘇清泉（左一），工程帽寫著「換黨治水、翻轉屏東」。記者劉星君／攝影

台中市長盧秀燕（右一）今南下屏東東港幫<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>屏東縣長參選人、立委蘇清泉（右二）輔選。記者劉星君／攝影
台中市長盧秀燕（右一）今南下屏東東港幫國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（右二）輔選。記者劉星君／攝影

台中長盧秀燕（右二）今南下屏東輔選，到東港東隆宮參拜。記者劉星君／攝影
台中長盧秀燕（右二）今南下屏東輔選，到東港東隆宮參拜。記者劉星君／攝影

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