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影／蔣萬安指政府擋民間採購疫苗 沈伯洋：說一個謊要用千萬個謊來圓
台北市長蔣萬安今天表示，疫情期間很多民間社團或企業要採購疫苗受到政府百般刁難，民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席活動時被問到此事，直呼「這真的也是很誇張！一個人只要說了一個謊，就要說千千萬萬個謊來圓。」並指蔣萬安當時是立委，他也開過機密會議，也知道政府當時處境，結果卻選擇造謠，用這樣的方式得到政治紅利。
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沈伯洋表示，整件事情其實非常簡單，慈濟是被害人，當時的衛福部長陳時中要保護被害人，所以去阻止，這件事情就是這麼簡單。沈伯洋並說，其實只要跟大家說明，說為什麼那時候要造謠就好了，但是蔣萬安怎麼樣都不說明為什麼要造謠，結果來造更多的謠，想要移轉焦點。
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