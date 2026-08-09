昔嗆中央擋慈濟採購疫苗 沈伯洋籲蔣萬安：說一個謊要用千萬個謊來圓

慈濟基金會在新冠疫情期間，為採購BNT疫苗卻遭疫苗掮客詐騙10.6億元，案情至今曝光，而過去擔任立委蔣萬安更為此公開質疑政府，民進黨認為蔣應道歉，但蔣日前受訪仍嗆中央當初百般刁難造成民眾。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，「一個人只要說了一個謊，就要說千千萬萬個謊來圓」，當時蔣也開過機密會議，呼籲蔣不要在轉移焦點，把當初造謠原因說清楚。

沈伯洋表示，慈濟是被害人，當時陳時中為保護被害人去阻止，當時還是立委的蔣萬安也有開過秘密會議知道政府當時處境，卻選擇造謠得到政治紅利，其實現在只要跟大家說為什麼那時候要造謠，結果卻怎麼樣都不說明他為什麼要造謠，就來造更多的謠想要來移轉焦點，完全沒必要這樣。

綠委吳思瑤也說，五年後真相大白就是中國阻擋台灣採購疫苗，讓台灣沒有辦法順利取得原廠製的疫苗，包含陳時中、民進黨政府也好，當時努力阻絕台灣的民間企業被詐騙，更是為了把關國人的健康，不讓中國製的劣質疫苗來流入台灣，現在真相大白還是希望所有藍白政客回到專業，當年「藍白紅」聯手一條龍，不管是要打擊民進黨政府或者是讓蔣萬安用謠言抹黑來求勝，這些都是事實。