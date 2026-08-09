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昔嗆中央擋慈濟採購疫苗 沈伯洋籲蔣萬安：說一個謊要用千萬個謊來圓

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與北市議員張文潔一同舉辦座談會。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與北市議員張文潔一同舉辦座談會。記者洪子凱／攝影

慈濟基金會在新冠疫情期間，為採購BNT疫苗卻遭疫苗掮客詐騙10.6億元，案情至今曝光，而過去擔任立委蔣萬安更為此公開質疑政府，民進黨認為蔣應道歉，但蔣日前受訪仍嗆中央當初百般刁難造成民眾。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，「一個人只要說了一個謊，就要說千千萬萬個謊來圓」，當時蔣也開過機密會議，呼籲蔣不要在轉移焦點，把當初造謠原因說清楚。

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沈伯洋表示，慈濟是被害人，當時陳時中為保護被害人去阻止，當時還是立委的蔣萬安也有開過秘密會議知道政府當時處境，卻選擇造謠得到政治紅利，其實現在只要跟大家說為什麼那時候要造謠，結果卻怎麼樣都不說明他為什麼要造謠，就來造更多的謠想要來移轉焦點，完全沒必要這樣。

綠委吳思瑤也說，五年後真相大白就是中國阻擋台灣採購疫苗，讓台灣沒有辦法順利取得原廠製的疫苗，包含陳時中、民進黨政府也好，當時努力阻絕台灣的民間企業被詐騙，更是為了把關國人的健康，不讓中國製的劣質疫苗來流入台灣，現在真相大白還是希望所有藍白政客回到專業，當年「藍白紅」聯手一條龍，不管是要打擊民進黨政府或者是讓蔣萬安用謠言抹黑來求勝，這些都是事實。

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