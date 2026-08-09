林國漳扶輪後援會成立數百社友相挺 王義川站台助陣籲找回榮光

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天成立「林國漳扶輪後援會」，現場湧入數百位扶輪社員與分社、分區召集人相挺，展現團結氣勢。立法委員王義川、前宜蘭市長江聰淵等人站台加油打氣，後援會總會長謝漢池與總召集人曹光炎肯定林國漳的勤懇與專業。

身為扶輪社友的林國漳致詞時說，自己與扶輪社的緣分長達三十多年，從昔日受領獎學金的學子，到回鄉服務社會並擔任社長，他始終將扶輪社「四大考驗」奉為處事圭臬，承諾未來入主縣府，無論決策或施政都將以此標準檢驗自己，確保公平正義與縣民利益。

林國漳也端出政見，包含生育補助提高至三萬、推動0至18歲成長基金與幼兒免掛號費，每年1萬2千點、多用途元的「智慧敬老卡」，期盼透過實質的社福資源，不分黨派做一個照顧全民好縣長。

立委王義川指出，宜蘭歷任縣長奠定「清廉、勤政、愛鄉土」招牌，但現任首長官司在身，大家推舉林國漳就是要讓宜蘭人再次抬起頭，他痛批對手陣營在立法院杯葛總預算，阻擋攸關產業與國防的無人機預算，請鄉親支持真正懂產業趨勢、實在做事的林國漳。

立委陳俊宇與前宜蘭市長江聰淵輪番上陣。陳俊宇表示，林國漳深耕基層協助弱勢，長年擔任縣府法規委員，對縣政瞭若指掌，是「已經完全準備好」的最佳人選；江聰淵大讚林國漳熟悉宜蘭發展脈絡，呼籲全體社友成為他最堅實的後盾。

總會長謝漢池強調此次支持，是為了「找回宜蘭的榮耀！」這份跨越數十年的信任，轉化為無比堅定的力量。林國漳下台後與社友逐一握手，誓言帶著「專業服務人群」扶輪精神，與鄉親攜手拚出宜蘭新願景。

前宜蘭市長江聰淵大讚林國漳熟悉宜蘭發展脈絡，呼籲全體社友成為他最堅實的後盾。圖／林國漳競總提供

林國漳扶輪後援會今天成立，吸引數百社友相挺，林國漳端出1萬2千點的「智慧敬老卡」政見，林的後方左、右分別是曹光炎與謝漢池。圖／林國漳競總提供