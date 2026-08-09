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家有三隻貓「毛爸」賴瑞隆成立獸醫師寵物業後援會 允推寵物友善城市

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）成立獸醫師及寵物業後援會，允推寵物經濟將高雄打造成寵物友善城市。賴瑞隆團隊提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）成立獸醫師及寵物業後援會，允推寵物經濟將高雄打造成寵物友善城市。賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆家裡養有3隻貓，是政治圈知名的「毛爸」，今天賴瑞隆成立高雄獸醫師寵物後援會，他說，自己也是毛孩飼主，更能理解毛爸媽對毛小孩的感情與責任，他未來會接續市長陳其邁棒子，打造高雄為最友善寵物的城市。

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賴瑞隆說，高雄在家犬及家貓登記數分別排名全國第二及第三，在「毛經濟」浪潮裡，高雄極具潛力，以台灣寵物產業產值約800億元來說，代表台灣人願意投入在毛小孩身上的支出愈來愈多，也顯示寵物已經不只是看家護院，而是許多家庭重要的成員。

賴瑞隆說，像他自己家裡就養了三隻貓，「我自己就是毛爸」，毛孩就是重要的家人，特別能同理對毛孩子的那份感情跟責任。

賴瑞隆今天提出寵物政策，允諾建立更完整的寵物友善環境，未來將持續增設寵物友善公園、友善公共空間及友善商圈，並推動國際級大型寵物展覽進駐高雄，還要推動產業人才培育，建立完整人才鏈，讓高雄寵物產業能夠持續有新血加入、永續發展。

此次後援會橫跨高雄各大獸醫師、寵物商業同業公會，並由高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏擔任獸醫師後援會會長；高雄市寵物商業同業公會理事長蘇文盛擔任寵物商業同業公會後援會會長。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立獸醫師及寵物業後援會，允推寵物經濟將高雄打造成寵物友善城市。賴瑞隆團隊提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立獸醫師及寵物業後援會，允推寵物經濟將高雄打造成寵物友善城市。賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立獸醫師及寵物業後援會，允推寵物經濟將高雄打造成寵物友善城市。賴瑞隆團隊提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立獸醫師及寵物業後援會，允推寵物經濟將高雄打造成寵物友善城市。賴瑞隆團隊提供

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