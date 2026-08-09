聽新聞
0:00 / 0:00
家有三隻貓「毛爸」賴瑞隆成立獸醫師寵物業後援會 允推寵物友善城市
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆家裡養有3隻貓，是政治圈知名的「毛爸」，今天賴瑞隆成立高雄獸醫師、寵物業後援會，他說，自己也是毛孩飼主，更能理解毛爸媽對毛小孩的感情與責任，他未來會接續市長陳其邁棒子，打造高雄為最友善寵物的城市。
2026九合一選舉
賴瑞隆說，高雄在家犬及家貓登記數分別排名全國第二及第三，在「毛經濟」浪潮裡，高雄極具潛力，以台灣寵物產業產值約800億元來說，代表台灣人願意投入在毛小孩身上的支出愈來愈多，也顯示寵物已經不只是看家護院，而是許多家庭重要的成員。
賴瑞隆說，像他自己家裡就養了三隻貓，「我自己就是毛爸」，毛孩就是重要的家人，特別能同理對毛孩子的那份感情跟責任。
賴瑞隆今天提出寵物政策，允諾建立更完整的寵物友善環境，未來將持續增設寵物友善公園、友善公共空間及友善商圈，並推動國際級大型寵物展覽進駐高雄，還要推動產業人才培育，建立完整人才鏈，讓高雄寵物產業能夠持續有新血加入、永續發展。
此次後援會橫跨高雄各大獸醫師、寵物商業同業公會，並由高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏擔任獸醫師後援會會長；高雄市寵物商業同業公會理事長蘇文盛擔任寵物商業同業公會後援會會長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。