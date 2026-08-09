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大安區市場拜票遭民眾嗆擋路 沈伯洋致歉盼精進 藍議員8字狠酸

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與北市議員張文潔一同舉辦座談會。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與北市議員張文潔一同舉辦座談會。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天到大安區成功中繼市場掃街，卻因動線擋道民眾，該民眾不滿被引導繞開與工作人員一度起口角，場面緊張。沈今天出席議員座談會活動對於動線擋到民眾致歉，並表示未來會更精進。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，掃街過程遇到不同意見的人是常態，且掃街多少會阻擋動線，一直以來他都希望工作人員盡力維持好動線讓民眾通過，如果還不夠完善，他也感到非常抱歉，希望未來能精進動線引導，不要讓大家感覺到不便。

不過國民黨議員楊植斗批評，大罷免沈伯洋縱容青鳥謾罵和嗆聲，導致社會撕裂到現在都還沒有平復，藍綠拜票更常遭對立面支持者攻擊，如今沈自己也遇到狀況，諷刺「不是不報、時候未到」。

沈伯洋 拜票 議員 2026九合一選舉 台北市選舉 楊植斗

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