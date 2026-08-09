大安區市場拜票遭民眾嗆擋路 沈伯洋致歉盼精進 藍議員8字狠酸

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天到大安區成功中繼市場掃街，卻因動線擋道民眾，該民眾不滿被引導繞開與工作人員一度起口角，場面緊張。沈今天出席議員座談會活動對於動線擋到民眾致歉，並表示未來會更精進。

沈伯洋表示，掃街過程遇到不同意見的人是常態，且掃街多少會阻擋動線，一直以來他都希望工作人員盡力維持好動線讓民眾通過，如果還不夠完善，他也感到非常抱歉，希望未來能精進動線引導，不要讓大家感覺到不便。

不過國民黨議員楊植斗批評，大罷免沈伯洋縱容青鳥謾罵和嗆聲，導致社會撕裂到現在都還沒有平復，藍綠拜票更常遭對立面支持者攻擊，如今沈自己也遇到狀況，諷刺「不是不報、時候未到」。