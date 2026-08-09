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台南第八選區市議員選情升溫 無黨籍陳昌輝「我要買票」看板掀話題

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員第八選區市議員選情升溫，前台聯台南市黨部主委陳昌輝近期掛出競選看板，以「我要買票」吸引目光，宣布將以無黨籍身分再戰市議員。圖／陳昌輝提供
台南市議員第八選區市議員選情升溫，前台聯台南市黨部主委陳昌輝近期掛出競選看板，以「我要買票」吸引目光，宣布將以無黨籍身分再戰市議員。圖／陳昌輝提供

年底選戰腳步逼近，台南市議員第八選區選情升溫，目前已有多名人選表態參選，原本「8搶6」的局面再添變數，前台聯台南市黨部主委陳昌輝近期掛出競選看板，宣布將以無黨籍身分參選，讓第八選區形成「9搶6」的競爭態勢，選戰更加激烈。

2026九合一選舉

據了解，陳昌輝曾擔任台聯台南市黨部主委，並以台聯黨、無黨籍等身分4度參選台南市議員，家族長期在地方政壇耕耘，過去參選期間，他曾在中西區以32票之差落選；其妻子蔡宛秦也曾以台灣民眾黨台南市黨部主委身分投入市議員選舉。此次陳昌輝再度披掛上陣，地方選情也受到關注。

陳昌輝近期紛紛掛上競選廣告看板，更大大寫下「我要買票」字樣，不過看板上細數其參選政見，盼買一張台南人的人情味、超越高雄進步、超越政黨等，以具爭議性話題的「買票」，成功吸引大眾關注的目光。

陳昌輝表示，「我要買票」創意看板是想發表政治理念，希望透過象徵性的假鈔意象，傳達參選宗旨，「我要買的是希望，不是賄選；我要買的是台南更好的未來」，11日也將舉行記者會說明，期盼和市民一起努力打造一個有人情味、進步、公平、安全、幸福的台南。

隨著選舉倒數，第八選區各黨布局逐漸明朗，民進黨預計提名4席，包含議長邱莉莉、現任議員周嘉韋、接棒參選的沈震南及湧言會系統的林建南；國民黨則預計提名3席，包含現任市議員許至椿、蔡宗豪及前北區里長聯誼會長童小芸；民眾黨則推出江明宗角逐，如今再添陳昌輝參選，最終席次能否如目前預期由9人角逐6席，也成為後續選情觀察焦點。

無黨籍 台灣民眾黨 2026九合一選舉 台南市選舉

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