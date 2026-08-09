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蔡壁如跨黨站台吳若茵 談竹縣竹北市長整合僵局：只有團結才能贏

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨香山區市議員參選人吳若茵今天上午舉行競選總部進駐茶會，民眾黨前立委蔡壁如也跨黨派到場力挺。記者王駿杰／攝影
國民黨香山區市議員參選人吳若茵今天上午舉行競選總部進駐茶會，民眾黨前立委蔡壁如也跨黨派到場力挺。記者王駿杰／攝影

國民黨香山區市議員參選人吳若茵今天上午舉行競選總部進駐茶會，儘管新竹一早雨勢不斷，現場仍陸續湧入支持者，民眾黨前立委蔡壁如也跨黨派到場力挺；針對下屆竹北市長選戰在野合作陷入僵局，蔡壁如受訪指出，藍白整合不容易，但「只有團結才能贏」，呼籲雙方持續溝通協調。

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蔡壁如說，吳若茵是她多年好友，因此特地到場表達支持。本來也應該要去幫民眾黨香山區議員參選人葉國文加油，但因為議員是多席次，所以就「一起加油」。

談到竹北市長選情，藍、白陷入整合困境，蔡壁如坦言「整合不容易」，她說，最重要的是各自努力並拿出實力，但不到最後也不要放棄。只有團結才能贏，分裂了可能就沒辦法，而在這個過程當中，團結協調溝通很重要，也為他們加油。

蔡壁如指出，國民黨與民眾黨雙方都必須派得出可以溝通協調的人一起加油。至於怎麼看代表民眾黨角逐竹北市長的邱臣遠？蔡壁如說，邱臣遠是個認真的人，對地方民意與行政體系熟悉，也為他加油。

吳若茵表示，競選總部正式進駐，不只是選舉工作的開始，更希望成為與香山鄉親交流、傾聽地方聲音的重要據點。香山是充滿發展潛力、同時也需要更多關注的地方。從居民日常生活、交通環境、地方建設，到長者、婦女、兒少及家庭所關心的各項議題，都需要有人持續傾聽、協調與爭取。未來她將持續走訪地方，讓更多香山鄉親的聲音被聽見，也讓地方需求能真正轉化為具體行動。

吳若茵今舉辦競總進駐茶會，包括新竹市議會議長許修睿、立法委員鄭正鈐、前立委蔡壁如、孫文學校校長張亞中，以及前台灣省主席林政則、新竹市黨部主委王志豪等人到場支持。

國民黨香山區市議員參選人吳若茵今天上午舉行競選總部進駐茶會。記者王駿杰／攝影
國民黨香山區市議員參選人吳若茵今天上午舉行競選總部進駐茶會。記者王駿杰／攝影

蔡壁如 竹北 2026九合一選舉 藍白 新竹縣選舉

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