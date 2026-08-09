三峽運動會民眾搶合照喊凍蒜 李四川：當選加速推動大巨蛋

國民黨新北市長參選人李四川今出席2026三峽全民運動會，現場不少民眾搶著握手、合照，沿途有人高喊「凍蒜」、「加油」，也有民眾合照後直接對李四川說「祝你高票當選」，互動熱絡。李四川致詞時表示，若年底當選、回到新北市服務，將盡速推動大巨蛋相關工作，並希望藉此帶動土城、樹林、三峽、鶯歌一帶發展。

李四川抵達會場後，陸續有民眾上前握手及要求合照，不少人一路跟著李四川移動，也不時傳出「李四川加油」、「凍蒜」等聲音。另有民眾拍完照後，當面祝福他年底高票當選，現場氣氛相當熱絡。

李四川致詞表示，今天外頭風雨不小，他從板橋開車前往三峽途中，經過橋梁時甚至感受到車身晃動，但進到會場後，看到參與活動的民眾精神抖擻、熱情十足。

他說，過去走訪新北29區，只要看到體育相關活動，不論排舞、土風舞或太極拳，參與者都充滿精神。全民運動相當重要，若能從年輕時就養成運動習慣，也有助於維持健康。

李四川也分享，自己小時候曾接觸國標舞，當時男生、女生甚至不好意思直接牽手，還會拿冰棒塑膠袋，一人抓一邊跳舞，成為兒時記憶。

談到新北體育建設，李四川表示，新北市大巨蛋已選定基地，若年底能夠當選、回到新北市服務，會盡速推動大巨蛋相關工作，並希望透過大型場館發展體育競技、演唱會等活動，進一步帶動周邊區域發展。

李四川也向現場議員、議員參選人及地方人士喊話，希望鄉親給予支持，讓他們在年底選舉中高票當選。

新北市議員廖宜琨則喊話，建議市府未來替各體育單項委員會編列固定年度經費，每年約10萬至20萬元，避免每次辦理活動都必須再透過各區相關組織提出申請及審批；若有額外需求，再另外申請增加經費。他也呼籲，不論未來由誰當選新北市長，都應支持這項提案。

新北市議員林金結表示，新北市體育總會預算過去曾從600萬元、800萬元逐步提高至2000萬元，若李四川年底順利當選，他將進一步向李四川爭取將相關預算提高至4000萬元。