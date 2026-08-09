影／藍白台中再度合？盧秀燕和黃國昌同台都強調藍白同心

民眾黨立委陳清龍山城服務處成立大會暨台灣民眾黨客家發展委員會山城服務處，今天在東勢區辦揭牌儀式，民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌和台中市長盧秀燕等人到場。陳清龍在東勢成立服務處被視為為競選連任立委布局；盧秀燕被問到此區立委藍白合看法，她說台中市過去是全國第一個藍白合作示範區，藍白同心，未來讓台中、未來讓台灣更好。

陳清龍今天在東勢成立服務處，此區立委目前是國民黨立法院副院長江啟臣，也是下屆台中市長參選人，記者問陳清龍，此舉是否關係到2028立委選戰的布局？藍白合在2028的合作共識是什麼？陳清龍表示，擴大服務、紮根基層，是台灣民眾黨為地方服務的一個決心。今天他增加山城的服務處的一個據點，就是擴大服務。政治人物沒有選擇戰場的權利，只要台灣民眾黨需要他在台中服務、在全國的服務，他都會竭盡全力來服務所有需要服務的全國民眾。

黃國昌被問到民眾黨和江啟臣在2026台中選戰有沒有合作的共識？二位主席未來在台中有沒有更多的輔選計劃，會一起來幫江啟臣站台造勢？

黃國昌表示，他今天很高興陳清龍委員，把服務的區域從本來的豐原，進一步到山城的東勢。二個月以前，他跟陳清龍總召說，說他作為民眾黨台中出身不分區的立法委員，希望他能擴大這邊服務的區域；另外一方面，藉由這個山城服務處的成立，也能在這邊組成一個江啟臣市長的山城後援會。

他說今天大家看到有很多帽子，上面有一個口號「山城挺啟臣」。這個就是台灣民眾黨的風格，絕對不是嘴巴說說而已，他們一定會用最具體的行動，力挺立法院的副院長江啟臣，能延續盧秀燕市長非常好的市政，接下台中市重要的一棒。今天這個山城服務處的成立，也象徵台灣民眾黨山城這邊，對江啟臣副院長、市長後援會成立一個非常重要的時間點。

他相信在台中市這邊，大大小小的事情，他第一次來台中市跟盧秀燕市長請益的時他就說過，台中市的事，就是台灣民眾黨的事。這一場選戰，也會跟江啟臣副院長來並肩作戰，希望他能用最高票來延續盧秀燕市長優良的市政。

台中市長盧秀燕說，陳清龍原是台中市議員，現在擔任立法委員，表現有目共睹，他現在選區已經擴大到整個台中山城，所以此時成立山城服務處，區域大概是以客家鄉親為主，也成立民眾黨在這邊客家據點，她覺得非常的好。她今天跟江啟臣夫人親自代表參加，表示祝福。她說台中市過去是全國第一個藍白合作示範區，藍白同心，未來讓台中、未來讓台灣更好。

陳清龍也被問到今年底台中市長選舉後，他是否會參加立委補選，陳清龍表示，尊重黨的安排。藍白合作一直是台中最好的選項，期待透過藍白合作讓台中更好，讓台中市政更好。

立法委員陳清龍山城服務處成立大會暨台灣民眾黨客家發展委員會山城服務處今天揭牌儀式，民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌和台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

立法委員陳清龍山城服務處成立大會暨台灣民眾黨客家發展委員會山城服務處今天揭牌儀式，民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌和台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

立法委員陳清龍山城服務處成立大會暨台灣民眾黨客家發展委員會山城服務處今天揭牌儀式，民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌和台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

立法委員陳清龍山城服務處成立大會暨台灣民眾黨客家發展委員會山城服務處今天揭牌儀式，民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌和台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影