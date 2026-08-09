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深藍選區掃街遭抗議！沈伯洋成功市場拜票擋動線遭民眾怒嗆

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長沈伯洋昨上午到成功中繼市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長沈伯洋昨上午到成功中繼市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影

選戰倒數也讓選情越來越激烈，北市先前才發生一家老店因蓋住台北市長蔣萬安的簽名，遭網友刷一星負評，引發熱議，民進黨台北市長沈伯洋前往深藍選區大安區市場掃街時，也遇到疑似靠近民眾不滿沈團隊擋到動線，一度與工作人員發生衝突，場面火爆。

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沈伯洋昨日上午至成功中繼市場掃街，走入市場後就被不少民眾包圍，有人帶著書、學生證要簽名，甚至有人攜家帶眷一起合照，不過昨有民眾疑似不滿掃街人潮找到動線，大喊「讓開啦！吵死了」甚至還不斷往沈方向靠近，隨扈隨機上前了解狀況，兩派人馬一度產生口角。

只見掃街影片中女子不滿遭隨扈擋下，質疑「我要過去不行嗎」，雖團隊有立即開通道讓女子通過，不過該女子也相當不滿，質疑「我為什麼要走這邊？」場面火爆。

沈伯洋 拜票 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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