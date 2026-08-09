與蘇巧慧同場不同台被解讀較勁 李四川：按自己步驟走遍新北29區

新北市長選戰倒數三個多月，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨有兩場活動「同場不同台」，被外界解讀隔空較勁意味濃厚。李四川今表示，選戰新的策略「不能告訴人家」，仍會按照自己的步驟，走遍新北29區，傾聽404萬新北市民的聲音。

李四川今出席2026三峽全民運動會，會前接受媒體聯訪。媒體詢問，昨天與蘇巧慧有兩場活動同場不同台，是否意味雙方較勁逐漸升溫；隨著選戰倒數三個多月，陸戰策略是否將有所調整。

李四川笑稱，「現在新的策略不能告訴人家」，不過他強調，自己仍會按照既定步驟進行選戰布局。

李四川表示，接下來會持續走遍新北市29個行政區，傾聽29區、404萬新北市民的聲音，「我會按照我的步驟來進行」。

隨著新北市長選戰逐漸進入後半段，李四川並未進一步透露新的陸戰布局，僅強調將持續深入地方、傾聽市民意見。