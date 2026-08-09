原博館從新北改址高雄 李四川追問蘇巧慧：為何當立委沒把它要回來？

國立原住民族博物館原規畫落腳新北三鶯地區，政黨輪替後重新選址，2017年改由高雄澄清湖出線。國民黨新北市長參選人李四川今被問及相關議題時表示，新北市美術館與國立原住民族博物館是完全不同的建築，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧長期擔任立委，父親蘇貞昌也曾任行政院長，為何沒有將國家級原博館爭取回新北，應向新北市民說清楚。

國立原住民族博物館選址歷經多次轉折。原民會籌設國家級原博館時，經專家學者及族群代表審議後，2015年選定新北三鶯地區，行政院並於2016年2月17日核定「國立原住民族博物館興建先期推動計畫」。新北市府當時規畫與新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館等文化設施串聯，形成三鶯地區博物館聚落。

不過，原民會後來依立法院決議重新辦理選址評估，2017年9月宣布國立原博館改設於高雄澄清湖園區。原民會當時表示，高雄場址在土地規模、自然環境、原鄉連結及國際交流等條件具優勢，強調選址出自專業評估，沒有政治考量。

李四川今出席2026三峽全民運動會，媒體詢問，蘇巧慧日前被問及原博館從新北改址高雄時，回答提及目前已有新北市美術館，引發李四川競辦批評回應敷衍。

李四川表示，新北市美術館與國立原住民族博物館是兩個不同性質的建築，不能混為一談。他指出，原博館原本已規畫設於新北三鶯，民進黨中央執政後卻重新選址並改到高雄，這才是地方關心的問題。

李四川表示，蘇巧慧長期擔任新北立委，也以「原住民的媳婦」身分關注原民議題，父親蘇貞昌後來也曾擔任行政院長，他質疑，在中央執政及行政資源都具備的情況下，為何沒有把國立原博館重新爭取回新北，「這個是新北人的疑問，蘇巧慧應該好好地說清楚。」