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越南新住民台語有口音遭出征 李四川：嫁來台灣就是台灣人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川聲援龜吼漁港遭歧視的新住民攤商，呼籲不要將政治對立帶進民眾的攤子。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川聲援龜吼漁港遭歧視的新住民攤商，呼籲不要將政治對立帶進民眾的攤子。記者張策／攝影

新北市萬里龜吼漁夫市集黎姓女攤商從越南嫁來台灣26年，日前以台語向顧客介紹海鮮時，卻因口音遭質疑身分，甚至被要求不要講台語，國民黨新北市長參選人李四川今表示，他今年6月走訪龜吼漁港時，曾向黎女購買螃蟹，當時根本不知道她是新住民，看到她因口音遭「出征」相當心疼，呼籲「不要把政治對立帶到人家的攤子裡面」，不論來自哪個國家，嫁到台灣就是台灣人，也是新北市民。

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來自越南的黎姓女攤商日前在龜吼漁夫市集以台語向顧客介紹海鮮，一名女顧客聽見口音後，要求黎女改講國語，並數度詢問她是否來自中國。黎女則表明自己來自越南，已嫁來台灣26年，也已取得台灣身分證。

相關過程被拍下並在網路流傳，黎女的家人也為她抱不平。事件曝光後，引發外界對新住民身分及語言歧視的討論。

李四川今出席2026三峽全民運動會，接受媒體聯訪時表示，他今年6月曾到龜吼漁港，當時就曾向黎女購買螃蟹，「在現場其實我不知道她來自越南、是新住民」。

李四川說，自己是漁家子弟，當時看到黎女介紹新鮮魚貨及螃蟹相當專業，因此向她購買螃蟹，彼此就是一般攤商與顧客的互動，並沒有特別注意對方來自哪裡。

李四川表示，昨天看到黎女因講話口音遭到「出征」，說實在相當心疼。他認為，不應將政治對立帶進一般民眾的生活及工作場所，更不應因為一個人的口音或出身而有所區別。

「不管她是來自哪一個國家，嫁到我們台灣來，就是台灣人，就是我們新北市的市民。」李四川表示，新住民在台灣生活、工作及成家，就是台灣社會的一分子，不應因原本的國籍或說話口音遭到不同對待。

李四川昨也在社群平台發文聲援黎女，提到自己6月走訪龜吼漁夫市集時曾與她互動，當時只記得她介紹海鮮相當專業。他表示，語言有口音、身分有不同背景，但在這塊土地一起生活，「沒有人是外人」。

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