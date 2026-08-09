江啟臣菲律賓造勢 籲僑胞返台投票

台灣年底將舉行九合一選舉，台中市長候選人江啟臣8日在馬尼拉造勢活動表示，這次選舉勢將牽動台灣2028年的政治發展，呼籲具投票權的僑胞返台投票，無法返台者則透過電話或社群平台向台灣親友傳達意見。

菲華文經總會昨晚在馬尼拉華人區自由大廈舉辦11月28日九合一選舉造勢活動，約300名旅菲僑胞及台商出席，除了馬尼拉與周邊大城之外，不少人從中部宿霧市（Cebu）與南部的納卯市（Davao）前來參加。

國民黨副主席蕭旭岑率團訪菲造勢，成員包括江啟臣、立法委員洪孟楷、黃健豪，以及台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳等人。訪問團在造勢晚會前舉行座談，就司法正義、所得分配、關懷照顧及居住友善等議題說明政見。

江啟臣指出，台灣目前面臨國際局勢變化及內部政治多元等局勢，九合一選戰面臨內外雙重壓力，選舉結果勢將影響2028年總統大選，牽動台灣未來政治發展。

他呼籲有投票權的僑胞返台投票，無投票權者則透過電話或社群平台向台灣親友傳達意見。他相信，海外僑胞的一通電話或一則訊息，都可能影響選情。

談及政見，江啟臣說，台中人口持續增加，且具有製造業、半導體、精密機械等產業基礎，未來希望將台中打造為台灣的「AI機器人智慧製造城市」。

江啟臣也提到，希望把台中發展為台灣的新國際門戶，利用台中製造業聚落優勢，讓國際買家來台中參加國際會展後，直接到附近工廠參觀、下訂單，採用「前店後廠」模式，結合台中港、機場及會展中心，達成完整產業服務。

洪孟楷則表示，近年台灣社會先後出現以「漲」、「缺」、「貪」、「罷」為代表的社會議題，尤其2025年大罷免造成社會對立及撕裂，希望今年底選舉勝利，把台灣的「善良價值跟公平正義贏回來」。

活動最後在全場高唱「愛拚才會贏」及「中華民國頌」的歌聲中落幕。