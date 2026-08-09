李四川 蘇巧慧 父親節育兒政見交鋒

昨天是父親節，藍綠祭出育兒牌，國民黨新北市長參選人李四川說，要讓小孩能夠很快樂地在新北市長大，承諾擔任市長後將落實已提出的親子、育兒等政策，讓新北成為最友善的育兒城市。民進黨參選人蘇巧慧也提出生育、育兒及高齡照顧政見，期望照顧到所有世代的父親。

李四川昨出席樹林區老人會父親節餐會，他分享今年三月出席義消活動時，一對年輕夫妻拿出當時他證婚的結婚證書請他簽名，並開心告知即將迎來新生兒；日前在汐止再度巧遇義消的父母，得知孫子已出生很感動，他承諾未來將落實親子、育兒等政策，讓新北成為最友善的育兒城市。

李四川並說，未來將以推動台北小巨蛋興建，以及台北市副市長任內協助解決台北大巨蛋卡關問題的成功經驗，發揮在新北大巨蛋身上，並結合新北市府任內的多項都市計畫實績，推動新北巨蛋城。

蘇巧慧昨在社群平台提出生育、育兒及高齡照顧政見，她說，迎接孩子是偌大喜悅，但也伴隨生育、工作及居住等現實壓力，希望透過政策照顧每一個階段，成為不同世代爸爸最堅強的後盾。

蘇巧慧說，未來將推動試辦青年育兒宅，讓符合條件的育兒家庭最高可租廿年，以及擴大新生兒篩檢項目及補助，降低家庭經濟負擔，讓年輕家庭在生育、工作與居住上獲得更多支持。面對少子女化挑戰，除了鼓勵生育，她爭取新生兒每胎可領十萬元，以及育兒留職停薪最高延長到六歲。