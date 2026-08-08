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父親節曬阿公童永和父親照 童子瑋：兩人身教讓我站出來選市長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
父親節貼出阿公童永和父親照，童子瑋：兩人身教讓我站出來選市長。圖／取自童子瑋臉書
父親節貼出阿公童永和父親照，童子瑋：兩人身教讓我站出來選市長。圖／取自童子瑋臉書

今天父親節民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在臉書貼出父親童德裕與阿公童永的幼年舊照，童子瑋在兩人懷抱裡的模樣相當可愛，童子瑋說，從小在慶安宮看著阿公和爸爸忙進忙出，從他們身上學到很多做人處事的道理，這也是這這次出來參選市長的重要因素，希望替基隆鄉親爭取更多權益和福利。

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童子瑋說，在很多家庭裡，爸爸未必是話最多的人，卻常常是那個用行動影響他最深的人。對他來說，他的阿公和爸爸就是這樣的存在。

童子瑋表示，他的阿公童永從年輕時就在慶安宮裡為地方服務，每次地方上有大大小小的事情需要協調，大家都會到廟裡請媽祖婆做個見證。久而久之，鄉親開始會喊他一聲「公道伯」。後來，爸爸童德裕也繼承這份為地方付出的責任，在去年正式接任慶安宮主委，繼續為鄉親服務。

童表示，從小在廟裡看著阿公和爸爸忙進忙出，從他們身上學到很多做人處事的道理，也漸漸明白真正的服務精神，是願意花時間去關心身邊的人和地方事務，遵循著媽祖信仰的慈悲與正直，盡自己所能去幫助有困難的人。

童子瑋表示，雖然現在他和他們服務鄉親的方式不太一樣，但如果沒有他們數十年如一日的身教，就不會有今天站出來，希望替基隆鄉親爭取更多權益和福利的他。

父親節這一天，他除了感謝的阿公和爸爸樹立了很好的榜樣。同時，他也想謝謝每一位默默為家庭付出的爸爸。也許爸爸們平常不太會把愛掛在嘴邊，但他相信，孩子都看得見，也會一直記在心裡。

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