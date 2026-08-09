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選情初探／雲縣林內鄉長前、現任廝殺 藍人選未明

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣無黨籍林內鄉長劉姿言爭取連任，民進黨則提名也曾任兩屆的林內鄉長、現任縣議員張維崢回鍋，形成「前後任」對決態勢；張維崢先前連任鄉長囊括近七成選票，劉姿言本屆整合泛藍，得票率也近六成，但藍營還未推人選，成為一大變數。

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在地政壇人士分析，國民黨是否推出人選仍未明朗，劉姿言近年與藍營互動不如以往，地方普遍認為雙方關係漸行漸遠，恐怕難複製四年前藍營大團結的選戰模式，泛藍票源最終流向，以及中間選民對現任施政、過往執政經驗的取捨，成為左右林內鄉長選舉勝負的關鍵。

二○二二年劉姿言以無黨籍身分投入選戰，在泛藍力量整合支持下，以百分之五十九點○二得票率，擊敗民進黨提名且曾任鄉長的邱世文，跌破地方政壇眼鏡，也終結民進黨在林內的執政版圖；二○二四年部分鄉民對她發起罷免，第一階段連署過關，第二階段因未達法定門檻未成案，成功挺過考驗。

民進黨此次提名張維崢，被視為收復執政權的重要布局。張在二○一四年以百分之六十四點四得票率當選林內鄉長，二○一八年更以百分之六十九點三五高票連任，卸任後轉戰縣議員，持續深耕地方；他長年服務對象不分藍綠，加上過去執政期間的支持度，日前黨內登記參選時幾乎各村村長到場相挺，展現地方整合能力。

地方政壇人士指出，劉姿言握有現任優勢，近日鄉公所推動普發生活慰助金獲代表會同意，成為雲林首個普發現金的鄉鎮，由於發放時機接近年底九合一選舉，外界有不同解讀，是否轉化連任紅利則待觀察。

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