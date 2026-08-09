蜂蜜節飄「火藥味」…賴瑞隆、柯志恩活動同台 受訪隔空互嗆

國民黨高雄市長參選人柯志恩及民進黨市長參選人賴瑞隆昨在大崗山龍眼蜂蜜文化節「同台」，個別受訪時卻針對ＢＮＴ疫苗爭議、無人機產業預算以及泛綠議員涉案等議題隔空交鋒，互嗆「只出一張嘴」、「胡說八道」、「比病毒還毒」，硝煙味四起。

針對近來ＢＮＴ疫苗詐騙疑雲，賴瑞隆七日批對手柯志恩當時攻擊力擋疫苗掮客的衛福部前部長陳時中，應向陳道歉。柯志恩昨日強調，她痛批的重點是「當時政府無能」，無法在確定時間內為國人備妥足夠疫苗，導致眾多生命損失，若政府有能力，民間何需辛苦奔波採購？她反問「你不去譴責當時政府不夠有效率，反過來說柯志恩要道歉？」狠酸賴瑞隆「胡說八道、講話比病毒還要毒」。

另就無人機產業發展，賴瑞隆指中央極力推動無人機產業，行政院與國防部皆獲得全台無人機業者力挺，唯獨國民黨與柯志恩大砍數百億甚至上千億元預算，連現行二一○○億元專案採購與總預算都在杯葛。柯志恩對此駁斥，指國民黨提的預算版本比行政院版還要多，就是為了落實國防自主與在地深耕，她反嗆賴瑞隆「除了出一張嘴巴，到底有哪些執行力」，她近期牽線美國亞利桑那州採購團來高雄，成功媒合在地無人機業者，未來也會持續引進國外廠商直接對接高雄。

至於近日綠營民代接連涉貪，柯志恩開砲，多名力挺賴瑞隆、站在賴瑞隆身邊的公職與黨員，包括議員陳明澤、范織欽等均涉貪出事，令人擔憂是否背後有貪腐勢力與派系意圖藉由賴瑞隆「重回高雄」。賴瑞隆回應，他對任何違法事項的態度極為明確，就是「尊重司法、毋枉毋縱」，任何違法嫌疑情事，檢調都應嚴查嚴辦，一切尊重司法。