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海水倒灌基隆廟口夜市淹大水 童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供
海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段淹水，民進黨市長參選人議長童子瑋晚間趕至現場，他說，未來基隆必須投入更多經費，強化防洪排水與治水基礎建設

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童子瑋表示，仁愛區多處積淹水，包括廟口周邊、愛四路、仁二路等地。

颱風可能還會帶回風雨，沿海水位也受到潮汐影響，請市民朋友務必把自身安全放在第一位，盡量避免前往港邊、低窪地區，行經積淹水路段時也千萬不要勉強通行。

童子瑋說，如果市民發現住家附近有積淹水、排水不及，或其他需要立即處理的災情，也請持續向他與團隊反映，團隊會在第一時間協助通報、追蹤處理。他也已請市政府及相關單位持續掌握情況，加強抽水、排水及低窪地區巡查，盡速協助受到影響的市民。

童子瑋表示，基隆作為港口城市，未來面對強降雨、滿潮甚至海水倒灌等複合型災害時，「防災韌性」非常重要，市府不能只在災情發生後被動處理，更應該提早準備，投入更多經費強化防洪排水、抽排水系統與相關基礎建設。

童子瑋指出，未來基隆治水建設應包含大型抽水站、抽排水系統及相關防洪設施，尤其廟口周邊等市區低窪、容易積淹水的地方，更需要重新檢討整體排水與防洪能力。面對越來越極端的天候，城市基礎設施必須跟著升級，才能真正降低市民生命財產受到衝擊的風險。

海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供
海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供

海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供
海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供

海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供
海水倒灌基隆廟口夜市淹大水，童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供

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