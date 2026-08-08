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板橋潮和社96周年 李四川：傳承發揚新北在地北管文化

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋區潮和社96周年及恭祝西秦王爺聖誕千秋，李說，潮和社創立將近百年，傳承發揚新北在地北管文化。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋區潮和社96周年及恭祝西秦王爺聖誕千秋，李說，潮和社創立將近百年，傳承發揚新北在地北管文化。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋江子翠潮和社王爺公會暨96周年社慶並恭祝西秦王爺聖誕千秋，受到社員及在地鄉親熱烈歡迎。李四川表示，潮和社創立將近百年，致力傳承北管音樂藝術，未來擔任市長將攜手民間力量，共同守護及發揚新北在地北管文化，讓豐富文史代代相傳，被更多人看見。

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潮和社成立於1930年，由林稼田先生號召江子翠地方子弟組成，創社迄今已96年歷史，除參與傳統廟會活動，也積極從事藝文推廣，2002年曾受邀遠赴義大利演出，將北管音樂推向世界舞台。2010年經台北縣（現新北市）政府公告認定為傳統表演藝術「北管音樂」保存者，為新北在地重要無形文化資產。

李四川今晚現身潮和社，受到社長曾文振、顧問廖年吉及眾多社員、在地鄉親熱烈歡迎，李四川逐一向與會人員握手致意，現場「凍蒜聲」不斷，紛紛為李四川加油打氣、表達支持，氣氛相當熱絡。新北市議員曾煥嘉、林國春及議員參選人鄧凱勛也一同出席共襄盛舉。

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋區潮和社96周年及恭祝西秦王爺聖誕千秋，李說，潮和社創立將近百年，傳承發揚新北在地北管文化。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋區潮和社96周年及恭祝西秦王爺聖誕千秋，李說，潮和社創立將近百年，傳承發揚新北在地北管文化。圖／李四川競選辦公室提供

李四川 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

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