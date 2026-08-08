高雄綠議員范織欽涉貪交保 陳麗娜揭「新潮流復辟」：太可怕了

高雄市議員范織欽疑涉貪瀆案，遭橋頭地檢署約談後以120萬元交保，國民黨發言人、高雄市議員陳麗娜今開砲，直指范織欽過去是前高雄市長陳菊市府團隊成員，和民進黨立委賴瑞隆一樣，從市府轉任民代，如今多少新潮流圍繞賴瑞隆身邊，準備班師回朝重掌及濫用資源，直呼「這樣的新潮流復辟真的太可怕了！」

陳麗娜表示，范織欽是民進黨立委伍麗華的兄長，過去受前高雄市長陳菊延攬，擔任原住民族委員會主委，與民進黨立委賴瑞隆一樣，後來都由官員轉戰民代，賴瑞隆2016年轉任立委，范織欽則於2018年當選高雄市議員。

陳麗娜指出，陳菊執政後期北上接任總統府秘書長時，開始大量安排昔日市府團隊「南流」成員進入中央及國營事業，不但吃相難看，後來果然吃出問題。

她點名前副市長陳啟昱涉嫌掏空台鹽綠能公司4億元，前法制局長許銘春在勞動部長任內，也爆出以就業安定基金辦演唱會等爭議。

如今范織欽遭檢調調查，雖然目前還沒有確定涉案，仍待司法釐清，但她認為，從近年事件來看，許多有關新潮流的傳聞及疑慮，恐怕並非空穴來風。

陳麗娜指出，從吳乃仁、陳啟昱、許銘春，到如今遭檢調調查范織欽，都是掌握國家名器資源後就作怪，目前外界看到的只是冰山一角，而冰山之下，還有多少新潮流人馬正等著班師重回市府？

她更將矛頭指向賴瑞隆，表示仍有不少新潮流成員圍繞在賴瑞隆身邊，等著重回高雄市府，如果讓新系重新掌權，高雄難道又要重新回到不斷舉債，卻沒有建設的老路？

陳麗娜重批，新潮流長年在中央、地方及國營事業具有政治影響力，卻接連有人捲入官非或爭議，隨著高雄政治進入下一階段布局，昔日菊系、新潮流人馬是否重新集結、重返市府，也應接受市民檢視。