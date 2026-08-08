李四川承諾4大原力政見 民眾高呼：只有川哥沒有別人

國民黨新北市長參選人李四川今天到三峽區新北原力廣場，出席新北市原住民族歲時祭儀活動，受到原住民族人熱烈歡迎，許多族人熱情高喊「四川、四川！」更有族人直呼「只有川哥，沒有別人！」展現超高人氣。李四川致詞時並重申四大原力政見，獲得族人大力讚賞，凍蒜聲不斷，場面相當熱烈。

李四川今天前往新北原力廣場，與原住民族人朋友熱情互動交流，並參觀祖靈屋及觀賞模型，深入了解原民文化，許多族人看到李四川到來，興奮高喊「市長好！」並熱情邀約合影。平地原住民族議員楊春妹、議員參選人吳國譽、何應明也一同出席。

李四川表示，當選後將落實四大原力政見，包括加速興建原住民族專屬社宅，強化原民租屋與居住支持；設置新北原住民族文化園區、升級原力廣場功能，打造北台灣最具規模的原民文化基地及傳承核心據點；成立原住民青年團、設置原住民青創基地，協助原民青年創業及發展；持續提高全原運獎金、個人冠軍獎金提升至18萬元，並設置原住民傳統運動站，打造全民參與的原民運動環境。李四川的政見，獲得現場眾多原住民族人熱烈回響及好評。

李四川強調，「原民好，新北就好；原力強，新北更強。」將全力以赴作為原住民族人最堅強的後盾，傳承發揚原民文化，並讓每一位族人在新北安居樂業，打造新北成為全台最友善、最重視原住民族權益的城市。

國民黨新北市長參選人李四川今天前往三峽區新北原力廣場參與新北原住民族歲時祭儀，他提出四大原力政見獲熱烈回響。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往三峽區新北原力廣場參與新北原住民族歲時祭儀，他提出四大原力政見獲熱烈回響。圖／李四川競選辦公室提供