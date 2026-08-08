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李四川承諾4大原力政見 民眾高呼：只有川哥沒有別人
國民黨新北市長參選人李四川今天到三峽區新北原力廣場，出席新北市原住民族歲時祭儀活動，受到原住民族人熱烈歡迎，許多族人熱情高喊「四川、四川！」更有族人直呼「只有川哥，沒有別人！」展現超高人氣。李四川致詞時並重申四大原力政見，獲得族人大力讚賞，凍蒜聲不斷，場面相當熱烈。
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李四川今天前往新北原力廣場，與原住民族人朋友熱情互動交流，並參觀祖靈屋及觀賞模型，深入了解原民文化，許多族人看到李四川到來，興奮高喊「市長好！」並熱情邀約合影。平地原住民族議員楊春妹、議員參選人吳國譽、何應明也一同出席。
李四川表示，當選後將落實四大原力政見，包括加速興建原住民族專屬社宅，強化原民租屋與居住支持；設置新北原住民族文化園區、升級原力廣場功能，打造北台灣最具規模的原民文化基地及傳承核心據點；成立原住民青年團、設置原住民青創基地，協助原民青年創業及發展；持續提高全原運獎金、個人冠軍獎金提升至18萬元，並設置原住民傳統運動站，打造全民參與的原民運動環境。李四川的政見，獲得現場眾多原住民族人熱烈回響及好評。
李四川強調，「原民好，新北就好；原力強，新北更強。」將全力以赴作為原住民族人最堅強的後盾，傳承發揚原民文化，並讓每一位族人在新北安居樂業，打造新北成為全台最友善、最重視原住民族權益的城市。
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