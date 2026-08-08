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原博館被拔蘇巧慧答有美術館 李四川競辦：新北晉「慧」帝？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
日前蘇巧慧出席原民會活動表示自己是阿美族媳婦，長年陪伴族人朋友走過生活大小事，承諾會照顧更多新北的族人朋友。圖／蘇巧慧競辦提供
日前蘇巧慧出席原民會活動表示自己是阿美族媳婦，長年陪伴族人朋友走過生活大小事，承諾會照顧更多新北的族人朋友。圖／蘇巧慧競辦提供

原定在新北市三鶯地區設立的國立原住民族博物館，在民進黨政府上任後遭拔除，並改址高雄，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席活動受訪表示「現在有新北美術館」。李四川競辦發言人吳亮賢痛批，蘇巧慧身為在地立委，還不斷高喊是原民媳婦，結果對原民權益及在地建設遭剝奪竟是如此敷衍隨便，甚至「問A答Z」，宛如古代昏君「何不食肉糜」，難道把自己當新北晉「慧」帝？

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吳亮賢指出，2015年中央政府已宣布在三鶯地區設立國立原住民族博物館，結果民進黨政府上任後，2017年立刻宣布改址高雄，「無論是當時或是現在，該地的立委都是蘇巧慧」，結果蘇巧慧只發了一篇新聞稿說「活像鬧劇」，再也沒有任何具體作為，放任新北原住民族人及三鶯市民期待已久的重大建設，硬生生被民進黨政府蠻橫剝奪。

吳亮賢說，更諷刺的是蘇巧慧今天受訪被問及原博館從新北被改址高雄一事，蘇巧慧竟回答「現在有新北美術館」、「現在有非常好的規劃」，不禁想問蘇巧慧，「你要不要聽聽自己在說什麼？」

吳亮賢表示，當各界關心新北原民權益，蘇巧慧的回應連原住民三個字都不願意提，況且新北市立美術館是在朱立倫執政時開工、侯友宜接棒完工，蘇巧慧根本亂答又亂蹭，請蘇巧慧好好向新北原民族人及三鶯市民說清楚，「為何原本位於新北的國立原博館被民進黨拔除？身為當地立委的你做了些什麼？」

吳亮賢指，當在野黨推動提高原住民族禁伐補償時，自稱是原民媳婦的蘇巧慧，卻在立法院跟著民進黨投下反對票，阻擋原民應有的權益。從原博館到禁伐補償，暴露出蘇巧慧對新北原住民族人權益的漠視與不尊重，「當族人建設被剝奪，蘇巧慧冷眼旁觀；當族人權益被刁難，蘇巧慧助紂為虐」。

針對原博館被拔，李四川競辦發言人吳亮賢批評蘇巧慧身為在地立委，又高喊是原民媳婦，結果對原民權益及在地建設遭剝奪竟是如此敷衍隨便，宛如古代昏君「何不食肉糜」。圖／李四川競辦提供
針對原博館被拔，李四川競辦發言人吳亮賢批評蘇巧慧身為在地立委，又高喊是原民媳婦，結果對原民權益及在地建設遭剝奪竟是如此敷衍隨便，宛如古代昏君「何不食肉糜」。圖／李四川競辦提供

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