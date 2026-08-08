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何欣純憶亡父提職場爸爸政見 江啟臣秀親子照談托育

中央社／ 台中8日電
民進黨籍立委、台中市長參選人何欣純（前右2）在8日父親節當天懷念亡父，同時也為職場爸爸提出多項勞工政見。（何欣純市政辦公室提供）中央社
民進黨籍立委、台中市長參選人何欣純（前右2）在8日父親節當天懷念亡父，同時也為職場爸爸提出多項勞工政見。（何欣純市政辦公室提供）中央社

今天是父親節，民進黨籍立委何欣純憶起亡父，更舉辦團隊親子家庭日，細數托育及勞工政見。國民黨籍立法院副院長江啟臣秀出孩子照片，分享托嬰及托育政策。

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何欣純透過臉書（Facebook）分享43年前，她的爸爸媽媽一起參加婚宴影片，何欣純發文提到，爸爸在她讀國小時就離開，為長女必須承擔多一點，照顧媽媽弟弟多一點，「沒有人可以站在前面，就學著自己站到前面」；她想告訴爸爸，「你不在以後，我有努力把這個家顧好」。

何欣純今天在市政辦公室舉辦團隊的親子家庭日，提及育兒政策外，也為職場爸爸提出政見，提高勞工健檢補助、強化職安與職能培訓，推動夜間及假日托育，鼓勵企業設置托育服務；針對中高齡勞工則規劃成立樂齡人才服務中心，協助就業轉銜及再就業，而針對銀髮爸爸也將推動全齡照顧。

江啟臣也在臉書發文，並曬出他抱著2個孩子的合照，江啟臣在文中細述托嬰、托育政策，從加碼準公共托嬰、育兒津貼、臨托預約APP、鼓勵企業設置共托；推動親子友善停車、全面設置育兒友善廁所，以及醫療凍卵補助，到孕期、嬰幼兒疫苗，產後父母心理諮商等。

江啟臣表示，他也是兩個孩子的父親，能深刻感受養育孩子的辛苦；他想向每一名爸爸說聲謝謝，也更希望未來的台中，能成為一座讓爸爸安心工作，也能放心陪孩子長大的城市。

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