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影／蘇巧慧出席新北市原民歲時祭儀 3面向照顧加倍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往三峽區出席新北市原住民族歲時祭儀活動，她表示，有機會當選新北市長，她會從生活、文化、制度三個面向「預算加倍、照顧加倍」，讓族人的生活更好。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往三峽區出席新北市原住民族歲時祭儀活動，她表示，有機會當選新北市長，她會從生活、文化、制度三個面向「預算加倍、照顧加倍」，讓族人的生活更好。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往三峽區出席新北市原住民族歲時祭儀活動，她表示，有機會當選新北市長，她會從生活、文化、制度三個面向「預算加倍、照顧加倍」，讓族人的生活更好，繼續傳承文化。

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蘇巧慧說，上個月才剛剛回到家鄉台東，可以看到部落的生活，但是在都市要如何保存？真的要非常謝謝理事長，願意用協進會的力量，當然頭目要站出來，在都市裡面把原住民的傳統文化，繼續讓新的一代也能夠了解傳統，然後繼續發揚、繼續傳承下去，未來她也一定會努力。

她也希望如果有機會再用新北市政府的力量的話，會從生活、文化、制度三個面向「預算加倍、照顧加倍」，讓族人的生活，比如說需要租屋，我們租金有補貼；那麼文化的部分，返鄉參加歲時祭儀，也會另外再讓包車也可以補貼、運輸也可以有補貼。

她表示，從種種小地方照顧起，讓大家覺得即使是在新北市生活，和在家鄉沒有斷裂，原住民文化可以繼續傳承，她說，這是身為族人的他們最想做到的事情，都會在新北市一起努力。

針對原住民族博物館從三峽搬到高雄，蘇巧慧說，三鶯新生地現在有新北美術館，大家可以感受到園區的規劃，不管是有美術館，還是有保留大片綠色草地可以辦戶外活動，三鶯新生地現在有非常好的規劃。

她說，未來在這裡也會舉辦更多的活動，希望讓不只新北市民，甚至全台灣大家都能夠來鶯歌、來到新北美術館，串接著陶博館、串接著整個鶯歌區，讓鶯歌文藝復興，大家一起打造最好的黃金城。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往三峽區出席新北市原住民族歲時祭儀活動，她表示，有機會當選新北市長，她會從生活、文化、制度三個面向「預算加倍、照顧加倍」，讓族人的生活更好。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往三峽區出席新北市原住民族歲時祭儀活動，她表示，有機會當選新北市長，她會從生活、文化、制度三個面向「預算加倍、照顧加倍」，讓族人的生活更好。記者王長鼎／攝影

蘇巧慧 照顧 2026九合一選舉 新北市選舉 原住民

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