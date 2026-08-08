樹林出市長！蘇巧慧出席樹林父親節餐會 里長：支持真正會做事的人

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天父親節行程滿檔，一早從新店出發，陸續前往中和、樹林、土城等多區父親節鄰里活動。她出席由「樹林老人會」舉辦父親節餐會活動時，在地中山里里長簡炎輝大讚蘇巧慧「真正會做事！」擔任立委期間推動樹林多項建設，讓樹林煥然一新，懇託民眾支持蘇巧慧，讓樹林出市長。

蘇巧慧一到場即受到全場長輩熱烈歡迎，許多人不僅高舉大拇指為蘇巧慧按讚加油，緊握蘇巧慧雙手給予祝福，更高喊「樹林立委做市長！」「一定凍蒜！」氣氛相當熱烈。新北市議員廖宜琨、彭一書，新北市議員候選人高乃芸、吳昇翰，新北市議員卓冠廷服務團隊共同出席。

蘇巧慧說，她非常感謝樹林鄉親栽培，10年來她和樹林人一起打拚，現場每一位市民朋友都是她最好的見證人，從推動捷運土城樹林線全線動工、串連大漢溪左岸堤外便道、長壽公園地下停車場完工啟用，以及大家生活周遭的人行道、天幕球場、市民活動中心，看不到的汙水下水道建設，還有樹林每一間學校的軟硬體設備翻新，她都和每一位在地議員一起努力完成，讓樹林的生活環境越來越好。

她也感謝新北市長侯友宜市府團隊的努力，日前宣布新北大巨蛋的選址確定落腳樹林，未來她也希望帶領市府團隊，讓新北大巨蛋從場館設計、交通規劃，到兼顧體育賽事和展演活動的永續經營，都可以兼顧專家建議和地方期待，做到最完善的規劃，讓樹林未來十年發展更好。

蘇巧慧表示，這次參選新北市長，她也提出多項照顧長輩的福利及照顧政見，包括升級敬老卡點數至每個月一千點，且不用每月歸零，同時擴大使用範圍，讓長輩不僅能搭公車、也能購物，使用上更方便。

此外，她也提出針對65歲以上長輩補助裝假牙最高五萬元，希望讓長輩有更健康的生活。蘇巧慧提到，她也主張應提高入住住宿式長照機構補助金至每年24萬元，並增加夜間緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金，並配合長照3.0提出「強化出院準備服務」，讓居家服務和輔具一次到位，希望給每一位長輩最完善的照顧服務。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席由「樹林老人會」舉辦父親節餐會活動，熱情和與會長輩問候互動。圖／蘇巧慧辦公室提供