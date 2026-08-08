放任新北原博館改設高雄…國民黨轟欠原民道歉 蘇巧慧：不要扭曲事實

新北市議會國民黨團指出，原定在三鶯地區設立的國立原住民族博物館，突遭民進黨政府拔除並改址高雄，蘇巧慧沒具體作為，先前又在立院阻擋原住民族禁伐補償修法，提醒蘇巧慧出席原民活動時「請別忘了還欠原民族人的一個道歉」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新北市原住民族歲時祭儀活動時表示，不要扭曲事實。

新北議會國民黨團指出，2015年馬英九政府已宣布在三鶯地區設立國立原住民族博物館，未料民進黨政府上任後，2017年立刻宣布改址高雄，引發廣大新北原住民族人不滿，痛批民進黨政府因為政黨差異，犧牲新北市民及原民的權益。

蘇巧慧表示，過去她一直積極爭取原博館蓋在鶯歌，後來原民會決定選址在高雄，她也提出強烈的抗議。

至於禁伐補償，蘇巧慧指出，國民黨立委在總質詢時都以她也支持禁伐補償金提高來說服行政院，立法院公報中都有記錄，不需要扭曲事實。