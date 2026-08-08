父親節回防樹林大本營 蘇巧慧推65歲補助5萬裝假牙及每月1千敬老點數

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，中午至樹林出席樹林老人會舉辦的父親節餐會活動時，在地里長大讚蘇巧慧當立委期間推動樹林多項建設，讓樹林煥然一新，全場長輩也熱情歡迎蘇巧慧，除高喊凍蒜外，還喊出「樹林立委做市長！」

蘇巧慧中午出席樹林老人會父親節餐會活動，新北市議員廖宜琨、彭一書，新北市議員參選人高乃芸、吳昇翰，新北市議員卓冠廷服務團隊共同出席。同一餐會，李四川也有出席，但兩人到場時間錯開，各自拚場衝人氣。

蘇巧慧細數，十年來她和樹林人一起打拚，從推動捷運土城樹林線全線動工、串連大漢溪左岸堤外便道、長壽公園地下停車場完工啟用，以及大家生活周遭的人行道、天幕球場、市民活動中心，看不到的污水下水道建設，還有樹林每一間學校的軟硬體設備翻新，她都和每一位在地議員一起努力完成，讓樹林的生活環境愈來愈好。

蘇巧慧也感謝市長侯友宜領軍的市府團隊努力，日前宣布新北大巨蛋的選址確定落腳樹林，未來她也希望帶領市府團隊，讓新北大巨蛋從場館設計、交通規畫，到兼顧體育賽事和展演活動的永續經營，都可以兼顧專家建議和地方期待，做到最完善的規畫，讓樹林未來十年發展更好。

蘇巧慧表示，她提出多項照顧長輩的福利及照顧政見，包括升級敬老卡點數至每個月1000點，且不用每月歸零，同時擴大使用範圍，讓長輩不僅能搭公車、也能購物，使用上更方便。另外也提出65歲以上長輩補助裝假牙最高5萬元，希望讓長輩有更健康的生活。

蘇巧慧也主張應提高入住住宿式長照機構補助金至每年24萬元，並增加夜間緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金，並配合長照3.0提出強化出院準備服務，讓居家服務和輔具一次到位，給每一位長輩最完善的照顧服務。

蘇巧慧向在場的長輩握手致意。記者黃子騰／翻攝