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父親節曬父女「戰友」情 魏平政女兒喊話走遍彰化挺老爸

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政女兒魏敬倫在社群上拍攝影片行銷彰化，替父親拉票。圖／取自魏平政臉書
國民黨彰化縣長參選人魏平政女兒魏敬倫在社群上拍攝影片行銷彰化，替父親拉票。圖／取自魏平政臉書

國民黨彰化縣長參選人魏平政備戰2026彰化縣長選舉，剛從中山大學畢業的大女兒魏敬倫也加入選戰，暑假期間主動陪父親跑行程、走訪地方，化身「最強分身」，魏敬倫也在社群上以「彰化女兒」為名，拍攝影片行銷彰化，替父親拉票。

2026九合一選舉

魏敬倫在社群上以「彰化女兒」為名，她在社群自我介紹「很多人不認識我爸，所以我會走遍彰化，一個一個講給你聽，我爸是魏平政，請把他記起來」，近期也跟著父親走遍大街小巷拜票，成為選戰中的亮點。

魏平政表示，過去父親節都是「付清潔」，今年則有更大的責任，既然站出來參選，就要投入服務家鄉，希望延續彰化藍天、打造「彰化第七都」。女兒今年主動提出要幫忙，當爸爸的分身，陪著一起服務鄉親。

魏平政指出，參選後關注的不再只有家庭，也包括彰化未來發展，從產業轉型升級、青年留才，到教育、社福政策，都有許多工作需要推進，也因此陪伴家人的時間相對減少。女兒希望成為年輕世代與地方之間的橋樑，透過年輕人的創新思維替彰化找新方向。

現年57歲的魏平政，兩年多前才透過試管嬰兒迎來麟兒，今年5月獲國民黨徵召參選彰化縣長後，女兒主動提出一起幫忙，當爸爸的分身，加入服務鄉親的行列。魏平政說，現在每天能和家人相處就是最快樂的日子，家人相伴、家鄉發展、彰化變好，對他而言就是最好的安排；也喊話鄉親，若有年輕人關心的議題，也可以透過「平政女兒」反映。

國民黨彰化縣長參選人魏平政備戰2026彰化縣長選舉，剛從中山大學畢業的大女兒魏敬倫也加入選戰，暑假期間主動陪父親跑行程、走訪地方，化身「最強分身」。圖／取自魏平政臉書
國民黨彰化縣長參選人魏平政備戰2026彰化縣長選舉，剛從中山大學畢業的大女兒魏敬倫也加入選戰，暑假期間主動陪父親跑行程、走訪地方，化身「最強分身」。圖／取自魏平政臉書

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