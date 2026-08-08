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父親節曬父女「戰友」情 魏平政女兒喊話走遍彰化挺老爸
國民黨彰化縣長參選人魏平政備戰2026彰化縣長選舉，剛從中山大學畢業的大女兒魏敬倫也加入選戰，暑假期間主動陪父親跑行程、走訪地方，化身「最強分身」，魏敬倫也在社群上以「彰化女兒」為名，拍攝影片行銷彰化，替父親拉票。
2026九合一選舉
魏敬倫在社群上以「彰化女兒」為名，她在社群自我介紹「很多人不認識我爸，所以我會走遍彰化，一個一個講給你聽，我爸是魏平政，請把他記起來」，近期也跟著父親走遍大街小巷拜票，成為選戰中的亮點。
魏平政表示，過去父親節都是「付清潔」，今年則有更大的責任，既然站出來參選，就要投入服務家鄉，希望延續彰化藍天、打造「彰化第七都」。女兒今年主動提出要幫忙，當爸爸的分身，陪著一起服務鄉親。
魏平政指出，參選後關注的不再只有家庭，也包括彰化未來發展，從產業轉型升級、青年留才，到教育、社福政策，都有許多工作需要推進，也因此陪伴家人的時間相對減少。女兒希望成為年輕世代與地方之間的橋樑，透過年輕人的創新思維替彰化找新方向。
現年57歲的魏平政，兩年多前才透過試管嬰兒迎來麟兒，今年5月獲國民黨徵召參選彰化縣長後，女兒主動提出一起幫忙，當爸爸的分身，加入服務鄉親的行列。魏平政說，現在每天能和家人相處就是最快樂的日子，家人相伴、家鄉發展、彰化變好，對他而言就是最好的安排；也喊話鄉親，若有年輕人關心的議題，也可以透過「平政女兒」反映。
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