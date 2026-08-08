政院秘書長張惇涵臨陣缺席沈伯洋選舉造勢 王閔生緩頰曝原因

白海豚颱風外圍環流影響，北市多地今天午後出現不小風雨，民進黨議員王閔生與市長參選人沈伯洋活動如期舉行，支持者冒雨前來力挺，但原訂出席的行政院秘書長張惇涵臨時取消行程。王表示，張跟他說，午後風雨變大，必須再回行政院，「我們都很體諒職務在身。」

大安文山選區議員王閔生下午在木柵忠順廟舉辦「王閔生 X 沈伯洋強棒領航座談會」，邀請立委吳沛憶、行政院秘書長張惇涵到場，不過張並未現身。

沈伯洋被問及張惇涵似乎臨時取消，有跟他說取消原因如勘災？王閔生搶先回應，張是跟他說，因為他是主辦單位，因為今天午後風雨有變大，所以張必須再回行政院，我們都很體諒現在職務在身且有颱風，張也是必須要回去執行公務。

北市多地今天午後出現不小風雨，民進黨議員王閔生與市長參選人沈伯洋的活動如期舉行，支持者冒雨到場力挺。記者余承翰／攝影