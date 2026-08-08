彰化藍營「破冰」？ 魏平政罕見與王惠美同框王功漁火節祈福

年底彰化縣長選舉，國民黨評估選情相對艱困，基層盼彰化縣長王惠美投入輔選，但王惠美始終以「行政中立」未有明顯動作。今天王功福海宮祈福儀式上，國民黨縣長參選人魏平政罕見與王惠美同台、同框，讓外界解讀兩人關係是否出現「破冰」跡象，也引發王惠美未來是否可能逐步投入輔選的討論。

國民黨主席鄭麗文7月28日、8月3日一周內兩度到彰化為魏平政站台，預計本月14日再度到彰化輔選，但被視為國民黨彰化「共主」的王惠美始終未現身，彰化縣議長謝典霖也曾在節目中直言，王惠美「輔選力道還沒那麼強，不知道在顧慮什麼」，黨內整合問題因此浮上檯面。

過去魏平政較少有機會參加縣政行程，加上王惠美要求各局處在選舉年應堅守行政中立，不允許參選人穿競選背心參與縣府活動，魏平政能取得的曝光機會有限，兩人同台場合也不多。不過，今天王功福海宮祈福儀式，魏平政登台與王惠美同框，加上陳素月、謝衣鳯等人同場，成為活動焦點。

縣府今天上午也在王功鎮海廟旁空地舉辦千人烤蚵活動，王惠美表示，王功漁火節今年已邁入第22年，現場安排免費蚵仔粥、枝仔冰及親子戲水設施，晚間則有玖壹壹、美秀集團、林頤原等12組藝人演出，晚上8點另有8分鐘煙火秀，吸引民眾到王功漁港賞夕陽、吹海風。

彰化縣政府上午在王功福海宮舉行「祈福嘉年華」，並在王功鎮海廟旁空地舉辦千人烤蚵活動。記者林敬家／攝影