聽新聞
0:00 / 0:00

彰化藍營「破冰」？ 魏平政罕見與王惠美同框王功漁火節祈福

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化王功福海宮祈福儀式上，國民黨縣長參選人魏平政（左二）罕見與王惠美（左七）同台、同框。記者林敬家／攝影
彰化王功福海宮祈福儀式上，國民黨縣長參選人魏平政（左二）罕見與王惠美（左七）同台、同框。記者林敬家／攝影

年底彰化縣長選舉，國民黨評估選情相對艱困，基層盼彰化縣長王惠美投入輔選，但王惠美始終以「行政中立」未有明顯動作。今天王功福海宮祈福儀式上，國民黨縣長參選人魏平政罕見與王惠美同台、同框，讓外界解讀兩人關係是否出現「破冰」跡象，也引發王惠美未來是否可能逐步投入輔選的討論。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文7月28日、8月3日一周內兩度到彰化為魏平政站台，預計本月14日再度到彰化輔選，但被視為國民黨彰化「共主」的王惠美始終未現身，彰化縣議長謝典霖也曾在節目中直言，王惠美「輔選力道還沒那麼強，不知道在顧慮什麼」，黨內整合問題因此浮上檯面。

過去魏平政較少有機會參加縣政行程，加上王惠美要求各局處在選舉年應堅守行政中立，不允許參選人穿競選背心參與縣府活動，魏平政能取得的曝光機會有限，兩人同台場合也不多。不過，今天王功福海宮祈福儀式，魏平政登台與王惠美同框，加上陳素月、謝衣鳯等人同場，成為活動焦點。

縣府今天上午也在王功鎮海廟旁空地舉辦千人烤蚵活動，王惠美表示，王功漁火節今年已邁入第22年，現場安排免費蚵仔粥、枝仔冰及親子戲水設施，晚間則有玖壹壹、美秀集團、林頤原等12組藝人演出，晚上8點另有8分鐘煙火秀，吸引民眾到王功漁港賞夕陽、吹海風。

彰化縣政府上午在王功福海宮舉行「祈福嘉年華」，並在王功鎮海廟旁空地舉辦千人烤蚵活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府上午在王功福海宮舉行「祈福嘉年華」，並在王功鎮海廟旁空地舉辦千人烤蚵活動。記者林敬家／攝影

王功漁火節今天現場提供免費提供枝仔冰、蚵仔粥、刈包、蛋塔及雞肉等美食，還有擲筊挑戰、超大型氣墊戲水遊樂區、親子手做DIY體驗及特色產業市集等活動。記者林敬家／攝影
王功漁火節今天現場提供免費提供枝仔冰、蚵仔粥、刈包、蛋塔及雞肉等美食，還有擲筊挑戰、超大型氣墊戲水遊樂區、親子手做DIY體驗及特色產業市集等活動。記者林敬家／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 王惠美 魏平政 國民黨 謝典霖 鄭麗文

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

彰化28校校長異動11人退休 教育處長蔡金田卸任返暨大執教

出席竹市活動被指行政不中立 柯文哲：未政治宣傳

中友彰化店聯外道路公展中 民眾憂「百貨好了路未通」

相關新聞

李四川 蘇巧慧 父親節育兒政見交鋒

昨天是父親節，藍綠祭出育兒牌，國民黨新北市長參選人李四川說，要讓小孩能夠很快樂地在新北市長大，承諾擔任市長後將落實已提出的親子、育兒等政策，讓新北成為最友善的育兒城市。民進黨參選人蘇巧慧也提出生育、育兒及高齡照顧政見，期望照顧到所有世代的父親。

選情初探／雲縣林內鄉長前、現任廝殺 藍人選未明

雲林縣無黨籍林內鄉長劉姿言爭取連任，民進黨則提名也曾任兩屆的林內鄉長、現任縣議員張維崢回鍋，形成「前後任」對決態勢；張維崢先前連任鄉長囊括近七成選票，劉姿言本屆整合泛藍，得票率也近六成，但藍營還未推人選，成為一大變數。

蜂蜜節飄「火藥味」…賴瑞隆、柯志恩活動同台 受訪隔空互嗆

國民黨高雄市長參選人柯志恩及民進黨市長參選人賴瑞隆昨在大崗山龍眼蜂蜜文化節「同台」，個別受訪時卻針對ＢＮＴ疫苗爭議、無人機產業預算以及泛綠議員涉案等議題隔空交鋒，互嗆「只出一張嘴」、「胡說八道」、「比病毒還毒」，硝煙味四起。

父親節曬阿公童永和父親照 童子瑋：兩人身教讓我站出來選市長

今天父親節，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在臉書貼出父親童德裕與阿公童永的幼年舊照，童子瑋在兩人懷抱裡的模樣相當可愛，童子瑋說，從小在慶安宮看著阿公和爸爸忙進忙出，從他們身上學到很多做人處事的道理，這也是這這次出來參選市長的重要因素，希望替基隆鄉親爭取更多權益和福利。

海水倒灌基隆廟口夜市淹大水 童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段淹水，民進黨市長參選人議長童子瑋晚間趕至現場，他說，未來基隆必須投入更多經費，強化防洪排水與治水基礎建設。

板橋潮和社96周年 李四川：傳承發揚新北在地北管文化

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋江子翠潮和社王爺公會暨96周年社慶並恭祝西秦王爺聖誕千秋，受到社員及在地鄉親熱烈歡迎。李四川表示，潮和社創立將近百年，致力傳承北管音樂藝術，未來擔任市長將攜手民間力量，共同守護及發揚新北在地北管文化，讓豐富文史代代相傳，被更多人看見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。