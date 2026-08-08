賴清德酸施政吊車尾助攻？王惠美與魏平政見面 彰化藍營整合露曙光

國民黨將彰化縣長選舉列入艱困選區，被尊為彰化「藍營一姐」的縣長王惠美積極輔選，是內部整合的重中之重。 王惠美近日與魏平政見過面，被認為是兩人破冰的跡象，而日前賴清德總統酸王惠美施政滿意度在中部五縣市吊車尾，惹惱了王惠美，政壇認為已為藍營整合推了一大把。

下屆彰化縣長選舉目前已知的三名參選人，有國民黨魏平政、民進黨陳素月及退出民進黨以無黨籍參選的彰化市前市長邱建富。魏平政是今年五月中旬才獲徵召參選，但縣長王惠美力原力挺新北市副市長劉和然參選不成，至今仍未釋然，被縣議會議長謝典霖質疑「輔選力道不強」，甚至魏平政想見王惠美一面都很難，連主席鄭麗文南下輔選也見不到面，凸顯藍營的整合危機。

不過，隨著投票只剩三個多月，王惠美的消極態度似有緩和跡象，據了解，王惠美上月25日與魏平政及另兩名人士曾在縣長公館見面，魏平政依然維持「尊王」，除了請益外，也爭取支持。但據了解，王惠美本來認為爭取劉和然參選仍有很大空間，但黨中央在她出國之際，即匆匆決定徵召魏平政十分不悅，也認為魏平政的縣長之路必須更加努力。

國民黨本月14在全縣最大票倉彰化市及王惠美的本命區鹿港、福興鄉舉辦黨籍參選人介紹會，主席鄭麗文將再度參加，以凸對彰化縣選情的重視，屆時，王惠美是否與她同台將再度成了注目焦點。魏平政說，仍非常期待爭取王惠美及當時爭取黨提名的立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章、柯呈枋的支持，並投入輔選。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，魏平政的競選總部訂9月6日成立，將邀請王惠美縣長擔任競選主任委員，至於王惠美當時力挺參選彰化縣長的新北市副市長劉和然，則慨然擔任魏平政推展政策的白皮書召集人，基於國民黨員的身分，以王惠美的智慧一定會積極投入輔選。

此外，地方並觀察到，綠營本來樂於見到王惠美對縣長選舉袖手旁觀，未料賴清德總統針對食安問題批評台中市長盧秀燕時，酸王惠美的施政滿意度是中縣五縣長最低，已惹惱了王惠美，預期有助於王惠美與魏平政及中央黨部的融冰，為藍營整合添加柴火，當是綠營所始料未及。

在今天上午的王功漁火節開幕排排站時，很難得的是魏平政與陳素月相鄰，魏平政與王惠美只相隔一個人，都顯得十分不尋常。