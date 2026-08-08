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為天下父親獻祝福 李四川：落實樹林的新北巨蛋城 帶動溪南發展

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川今出席新北市樹林區老人會父親節餐會，受到現場熱烈歡迎，理事長謝文榮陪同李四川逐桌致意，更一起帶領全場高喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供
李四川今出席新北市樹林區老人會父親節餐會，受到現場熱烈歡迎，理事長謝文榮陪同李四川逐桌致意，更一起帶領全場高喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供

今天是父親節，國民黨新北市長參選人李四川今出席樹林區老人會父親節餐會，並向全天下的父親獻上祝福，許多民眾爭相合影氣氛熱烈。李四川表示，將會以興建台北小巨蛋、完成台北大巨蛋的實際經驗，推動樹林的新北巨蛋城逐步落實，同時也已提出「大漢溪捷運縱貫線」政見，將雙軌並進帶動溪南地區整體發展。

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談到父親節，李四川今也分享一個溫馨故事，今年3月出席一場義消活動時，一對年輕夫妻拿出當時他證婚的結婚證書請他簽名，並開心告知即將迎來新生兒；前天在汐止興善宮再度巧遇義消夫妻的父母，得知孫子已順利出生，令他非常驚喜與感動，李四川並承諾，擔任市長後將落實已提出的親子、育兒等政策，讓新北成為最友善的育兒城市。

李四川並宣示在地建設願景，先前侯友宜市長已宣布新北大巨蛋落腳樹林，未來擔任市長，他將以推動台北小巨蛋興建，以及台北市副市長任內協助解決台北大巨蛋卡關問題的成功經驗，發揮在新北大巨蛋身上，並結合新北市府任內的多項都市計畫推動實績，同步規劃周邊機能，加速推動新北巨蛋城，成為城市新亮點。

李四川表示，他也已經提出「大漢溪捷運縱貫線」政見，未來擔任市長將同步推動，從台北市大稻埕出發，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、樹林巨蛋城及溪南地區，讓樹林在地鄉親生活更便利。

李四川今出席新北市樹林區老人會父親節餐會，受到現場熱烈歡迎，理事長謝文榮陪同李四川逐桌致意，更一起帶領全場高喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供
李四川今出席新北市樹林區老人會父親節餐會，受到現場熱烈歡迎，理事長謝文榮陪同李四川逐桌致意，更一起帶領全場高喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供

李四川今出席新北市樹林區老人會父親節餐會，受到現場熱烈歡迎，理事長謝文榮陪同李四川逐桌致意，更一起帶領全場高喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供
李四川今出席新北市樹林區老人會父親節餐會，受到現場熱烈歡迎，理事長謝文榮陪同李四川逐桌致意，更一起帶領全場高喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供

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